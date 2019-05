Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu s-a aflat in județul Arad, joi, pentru a verifica stadiul unor investiții in școli și pentru discuții cu membri ai corpului profesoral și ai autoritaților locale. Ministrul Educației a vizitat, printre altele, și Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”, unde a primit o diploma pentru…

- Astazi, 9 mai 2019, la Blaj a avut loc sfințirea statuii Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea, opera a sculptorului polonez Czeslaw Dzwigaj. Slujba de binecuvantare a avut loc in curtea Palatului Mitropolitan, fiind marcați astfel cei douazeci de ani de la vizita istorica a Suveranului Pontif in Romania,…

- Organizația de Tineret a ALDE Arad are trei filiale noi in județ. Acestea sunt la Gurahonț, Buteni și Archiș, iar președinții lor sunt Paul Oprea, Oana Braiț și Anca Rad. Președintele TLDE Buteni este Oana Braiț, are 20 de ani, nascuta in satul Cuied și studenta la Facultatea de Medicina Generala a…

- „Un Alb Suras” se numeste expozitia-eveniment de pictura, grafica, desen si obiect a artistului plastic timisorean Doina Mihailescu, care va fi vernisata in data de 9 mai, ora 18.00, in sala „Ovidiu Maitec” a Muzeului de Arta din Arad. Pictor si restaurator de pictura, profesor la Facultatea de Arte…

- Abdul Kareem Abid Atya, doctor fara drept de libera practica, angajat de Primaria Timișoara, presteaza de trei ani intr-un cabinet medical școlar chiar la Universitatea de Medicina și Farmacie Timișoara. Dosarul deschis in 2016 pe numele lui se afla și acum in lucru la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- La cinematograful din Gradiște va avea loc un eveniment dedicat Sarbatorilor Pascale care va cuprinde un concert de pricesne, recital de toaca și proiecția celui mai recent film care are ca subiect viața lui Iisus Hristos, realizat in 2018. Evenimentul, intitulat generic „Cu noi este Dumnezeu“, va avea…

- Una dintre cele mai dinamice facultați ale Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad este Facultatea de Științe Umaniste. Aici se deruleaza un program de masterat unic in țara, cel de teologie publica și, tot aici, zeci de studenți straini invața limba romana. Patru specializari de licența (limba și literatura…

- Facultatea de Teologie este una dintre cele noua facultați ale Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad, continuatoarea unei tradiții de 200 de ani de invațamant teologic in orașul de pe Mureș. O tradiție care obliga generațiile de astazi sa pastreze vie cultura teologica ortodoxa, sa ofere comunitații…