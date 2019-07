Adopție Sorina. Familia Șărămăt face acuzații grave: Directorul a început să plângă Maria și Vasile Șaramat au vorbit in direct cu Victor Ciutacu despre adopția Sorinei. Cei doi parinți care au crescut-o pe fetița spera in continuare sa se faca dreptate in acest caz. ”Noi speram sa se faca dreptate. Normal așa ar trebui și totuși eu sper ca fetița sa ramana in țara. Nu am reușit inca sa luam legatura cu ea. Am incercat de mai multe ori sa o sunam, dar parinții adoptabili nu ne-au raspuns niciodata la telefon. Macar sa o lase sa vorbeasca cu Andreea, pentru ca Andreea sufera foarte mult și nu a primit niciun semn. Andreea este fetița adoptata de mine și care-a crescut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mariana și Vasile Șaramat, cei care au crescut-o pe Sorina, fetița din Baia de Arama luata cu forța de procurorul Maria Pițurca din casa familiei asistentei maternale, acuza intervenții la nivel inalt pentru ca familia Sacarin sa o poata adopta pe copila. Ei au fost prezenți la o emisiune la Romania…

- Procurorul General, Bogdan Licu a anunțat luni, 15 iulie ca a solicitat de la Ministerul Muncii sa i se comunice daca s-a efectuat o analiza in cazul adopției Sorinei. Procurorul General vrea o analiza cu privire la intreaga procedura de adopție din Romania deoarece crede ca lucrurile sunt in neregula…

- Procurorul general interimar a solicitat ministrului Muncii sa ii comunice daca s-a efectuat o analiza in cazul adopției Sorinei. Acesta așteapta o analiza cu privire la intreaga procedura de adopție din Romania deoarece crede ca lucrurile sunt in neregula și procedura trebuie simplificata.,,Vineri,…

- Astazi trebuia sa se decida daca Sorina, fetita adoptata de familia Sacarin, poate parasi Romania. Judecatoria Slatina a decis sa amane totul pentru peste trei zile, pentru indeplinirea unor obligatii stabilite in sarcina partilor.

- "Sorina va putea pleca impreuna cu parinții ei in Statele Unite, in momentul in care i se va elibera pașaportul. Din cate știm noi, pașaportul este reținut, noi nu știm in ce baza, nu ni s-a comunicat, așteptam sa i se elibereze. Din punctul nostru de vedere reținerea acestui pașaport este ilegala…

- Romania TV a aratat imaginile cu familia Sacarin, mama și tatal Sorinei, prin adopție. Ieri a fost audiata asistenta maternala care a crescut-o pe Sorina pana la varsta de opt ani. Femeia a ieșit la ora 01:00 de la audieri. Parinții adoptivi ai Sorinei nu au facut nicio declarație…

- Lucrurile sunt foarte simple. Dam facilitați fiscale firmelor romanești, tuturor celor care aduc plus valoare, tuturor celor care investec in Romania și in legatura cu pensiile speciale, acolo lucrurile trebuiesc luate punct cu punct. In cazul judecatorilor și procurorilor, exista o decizie…

- ''Nu am sa vorbesc despre ancheta, dar sunt om și am fost ministru al Apelor și Padurilor. Este clar ca de la Ape nu putea veni. Normal ca la Paduri ma gandesc avand in vedere acțiunile in care am fost implicata. S-a incercat sa fiu discreditata, s-au incercat multe, dar nu ma așteptam sa se ajunga…