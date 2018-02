Stiri pe aceeasi tema

- Un pusti in varsta de 15 ani din cartierul Pacuret a fost injunghiat cu un cutit in piept pentru ca scuipa seminte intr-un mijloc de transport in comun. Faptul a avut loc in jurul orei 18 intre statiile Moara de Foc si Petru Poni din Pacurari. Tanarul se afla cu un grup mai mare de copii. La un moment…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Politistii ieseni sunt in alerta dupa ce soferul unui autoturism marca Volkswagen Passat, cu numere de Constanta, nu a acordat prioritate unui pieton si l a izbit in plin. Conform jri.ro, accidentul a avut loc pe strada Sf. Lazar, in dreptul BRD.Imediat dupa impact, conducatorul auto a luat victima…

- Soferul unui autoturism marca Volkswagen Passat, cu numere de Constanța, nu a acordat prioritate unui pieton si l-a izbit in plin. Incidentul s-a petrecut pe strada Sf. Lazar, in Iasi. Imediat dupa impact, conducatorul auto a luat victima de pe partea carosabila, a transportat-o pe trotuar dupa care…

- Incidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica pe strada Academician Dimitrie Gusti, chiar in dreptul porții de acces auto in sediul IPJ Timiș. Tanarul de 28 de ani, aflat la volanul unui BMW, a lovit un stalp, dar și un autoturism parcat regulamentar, iar apoi și-a continuat…

- Un politist din Iasi se afla internat la Spitalul de Neurochrurgie „Nicolae Oblu” dupa ce a fost injunghiat, dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club. Barbatul, in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi se afla…

- Un copil din Vaslui a fost impușcat in timpul unei partide vanatoare Foto: pixabay.com Un copil de 13 ani, din judetul Vaslui, a fost grav ranit în timpul unei partide de vânatoare care se desfasura în apropierea orasului Murgeni. Parintii acestuia au spus ca minorul…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat la vanatoare și a fost transportat de urgența la spital. Polițiștii fac cercetari la fața locului pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. Copilul a fost impușcat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni. El a…

- UPDATE: Starea copilului este stabila iar acesta este constient. Diagnosticul complet, prezentat de medici, este fractura de femur, treimea stanga inferioara, produsa prin impuscare. Dupa ce a fost stabilizat la ATI Reanimare de la Spitalul din Barlad, acesta a fost trimis, in uma cu cateva momente,…

- Un italian de 47 de ani a fost arestat, în cursul noptii de vineri spre sâmbata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a împins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sâmbata politia italiana, transmite dpa. Incidentul a avut loc vineri, în statia…

- Accident grav la Moisei, in centrul comunei. Incidentul s-a soldat cu o victima, un pieton. Apelul la numarul unic de urgenta 112 s-a facut in jurul orei 17.00. In imaginile trimise de catre un cititor din zona se vede o masina de culoare alba in santul de pe marginea drumului, semn ca ar fi incercat…

- Inspectoratul Judetean de Politie Constanta a dispus masurile necesare pentru punerea in executare a mandatului de arestare preventiva emis miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe numele fostului primar Radu Mazare. "La data de 10 ianuarie, in jurul orei 16,00, la nivelul…

- Fata de 16 ani care a fost supusa de urgenta unei interventii chirurgicale a devenit, postoperator, instabila hemodinamic si circulator, a intrat în stop cardiorespirator si nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarata decedata în jurul orei 02,30., potrivit Agerpres.…

- O victima a accidentului din BN, transportata la Cluj. Soferul vinovat, in coma alcoolica Doua dintre cele sase victime ale accidentului produs vineri seara pe DN 17 de un sofer de 16 ani, aflat in coma alcoolica, sunt in continuare in stare grava, o a treia a fost transferata la Cluj, iar o fata de…

- Un accident rutier grav, din care a rezultat ranirea a doua persoane, s-a produs noaptea trecuta pe o strada din Pitești. Puțin dupa miezul nopții, pe strada Armand Calinescu din Pitești doua autoturisme s-au tamponat. In accident au fost implicate doua persoane: un barbat de 38 de ani și un barbat…

- Scriam, ieri, 3 ianuarie, despre un șofer care și-a parcat mașina intr-un mod total neinspirat , blocand circulația unor tramvaielor. Astazi, Poliția Locala Timișoara a remis urmatorul comunicat: „Polițiștii locali au intervenit ieri, in jurul orei 12.45, la o sesizare prin care se semnala faptul ca…

- Un accident rutier deosebit de grav a avut loc cu doar cateva minute inainte de trecerea dintre ani. Un femeie din localitatea Motca a murit dupa ce a fost lovita violent de un vehicul. Ieseanca circula pe strada, pe timp de noapte, atunci cand a fost acrosata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Clipe de groaza pentru doi copii și o femeie, raniți pe trecerea de pietoni in Galați. Aceștia au ajuns la spital, dupa ce au fost spulberați de un șofer care nu le-a acordat prioritate. Accidentul a avut loc, marți, pe strada Oțelarilor din Galați. O femeie de 45 de ani și doi copii, de opt și noua…

- In urma cu cateva momente, un accident s a petrecut in localitatea Techirghiol. Incidentul s a soldat cu o victima. Potrivit Serviciului judetean de Ambulanta, victima este inconstienta. Vom reveni. ...

- Detasamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina pentru descarcerarea unei victime implicate intr un accident rutier produs pe DJ 222 TULCEA AGIGHIOL.Potrivit ISu Delta la fata locului s…

- Șoferul unui Ford Focus a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât sa poata continua calatoria. Incidentul a fost surprins de un utilizator Facebook,…

- Un barbat in varsta de 46 de ani din Dej a ajuns joi dimineața la spital mai mult mort decat viu, dupa ce a fost batut de persoane necunoscute. Incidentul ar fi avut loc dimineața, in jurul orei 5, pe strada Nicolae Titulescu din Dej. Potrivit martorilor, barbatul ar fi fost lovit cu batele de mai mulți…

- Unul dintre cele mai cunoscute hypermarketuri din Constanta va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de peste 50 de mii de euro, unor clienti. Este vorba despre 16 persoane, printre care se numara si un copil, care s-au intoxicat dupa ce au mancat la autoservirea hipermarketului. Sentinta a fost…

- In preajma sarbatorilor cu toții incercam sa aducem zambetul pe fețele celor dragi, in special a celor mici, pentru ca, in mod deosebit, ei sunt cei care simt cu adevarat magia acestor momente. Astfel, cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș au mers la Spitalul de Pediatrie din municipiul…

- George Robert Voinea, soferul cercetat in accidentul de pe strada Soveja din Constanta, din luna noiembrie, a fost trimis in judecata. Dosarul se afla pe rolul Judecatoriei Constanta. Pana in prezent, magistratii nu au stabilit primul termen. Amintim ca, la inceputul lunii noiembrie, un barbat de 61…

- Victimele accidentului se afla in stare grava si sunt internate la doua spitale din Iasi. Soferul in varsta de 27 de ani a ajuns cu elicopterul la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde a suferit o interventie chirurgicala, iar in acest moment este la Terapie Intensiva. Medicii sunt rezervati…

- Dorinel P., un barbat de 48 de ani, din comuna Boghești, a fost gasit mort pe marginea unui drum comunal, luni seara, in jurul orei 18:00. Polițiștii au efectuat cercetari cu privire la modul in care a survenit decesul barbatului, luand in calcul mai multe ipoteze, inclusiv cea a unui accident produs…

- Un sofer inconstient a provocat un carambol, dupa o sicanare in trafic in statiunea Mamaia. Totul a fost surprins de o camera video instalata la bordul uneia dintre masinile implicate. Tanarul care intra pe sensul de mers al altui sofer, ii franeaza brusc in fata, taie linia dubla continua, patrunde…

- Traficul este complet blocat, marti, pe DN 79 Arad – Oradea, in urma coliziunii dintre un microbuz de pasageri in care se afla doar soferul si un autocamion, produsa in localitatea aradeana Andrei Saguna. In urma impactului, soferul microbuzului a decedat, scrie NEWS.RO. Potrivit purtatorului…

- Un barbat a fost grav accidentat sâmbata seara pe drumul național 1C, pe raza localitații clujene Jucu, dupa ce a fost lovit de o mașina. Din primele informații primite de la locul accidentului, barbatul ar fi încercat sa traverseze șoseaua prin loc nepermis, fiind lovit de autoturism…

- Chemati sa stinga un incendiu aparut la o cladire din vecinatatea Spitalului de Pediatrie din Pitesti, pompierii au intervenit si au lichidat focul. Incidentul nu s-a soldat cu victime si, din cate anunta reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nu s-a impus evacuarea oamenilor aflati…

- O femeie de 55 de ani și-a pierdut viața in urma unui accident rutier ce a avut loc pe o sosea din vestul tarii. Tragedia s-a produs in judetul Hunedoara, pe centura municipiului Petrosani. Potrivit reprezentanților IPJ Hunedoara, dupa producerea tragediei, șoferul a parasit locul accidentului. Imediat…

- O femeie in varsta de 30 de ani i-a socat pe politistii din Zarnesti care au oprit-o in trafic. Tanara era beata crita, aproape de coma alcoolica. Mai mult, nu avea nici permis de conducere, prin urmare a fost imediat incatusata, scrie monitorulexpres.ro. Incidentul s-a petrecut luni noaptea,…

- UPDATE ORA 11.59 Elicopterul SMURD cu polițistul ranit in timpul unei acțiuni la Suceava a aterizat pe Heliportul de la Spitalul de Pediatrie "Sfanta Maria"din Iași, barbatul fiind preluat de un echipaj de pe Terapie Intensiva Mobila aparținand SMURD. El va fi transportat la Spitalul…

- Serviciul Rutier Cluj o organizat o actiune pe raza intregului judet pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la normele legale privind siguranța și legalitatea transportului public de persoane. In urma actiunii, au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 48.500 de lei.…

- Traficul pe DN 11 Brasov - Bacau este blocat pe ambele sensuri de circulatie in localitatea covasneana Chichis, unde joi seara, in jurul orei 21,40, a avut loc un accident rutier, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin.Potrivit…

- Soferul unui microbuz de pe ruta 113 a contribuit la retinerea unui hot de buzunare, dupa ce individul a sustras portmoneul cu bani din buzunarul unei adolescente de 16 ani. Incidentul a avut loc pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica, cind victima a depistat lipsa portmoneului in buzunar, comunicind…

- Un baiat de doar patru ani a fost filmat in timp ce fura un teanc de bani de la bancomat, chiar de sub privirile victimei sale, care a reacționat cu intarziere. Victima a povestit ca a crezut ca baiatul este impreuna cu o alta femeie care se afla in banca, in camera unde sunt mai multe bancomate. Nu…

- Un copil de doi ani a fost adus in stare grava la Spitalul de Pediatrie ‘Sfanta Maria’ din Iasi, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc de garsoniere de la marginea orasului. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Iasi, Nicolai Pralea, a declarat ca un vecin a sunat la serviciul…

- Clipe de coșmar pentru cinci copii loviți de o mașina in localitatea Liteni, județul Suceava. Aceștia au ajuns la spital, dupa ce au fost spulberați de șoferul unui autoturism scapat de sub control. Cei cinci copii se aflau intr-o stație de autobuz din localitate Liteni, comuna Moara. Ei au fost raniți…

- O tanara de 23 de ani, internata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, impreuna cu bebelusul de 7 luni, bolnav de rujeola, a fost injunghiata chiar in salonul din unitatea medicala. Incidentul s-a petrecut ieri dimineata, iar cel care a comis fapta este fostul concubin al femeii. Potrivit politistilor,…

- Evenimentul tragic a avut loc in august 2014, cand un om de afaceri cu domiciliul in orasul Voluntari, judetul Ilfov, a condus un autoturism pe drumul judetean din satul Sibiseni, comuna Vintu de Jos. Condratov Daniel Serghei se afla la volanul unui autoturism BMW sub influenta bauturilor alcoolice…

- Tentativa de sinucidere, duminica seara, la Barcanesti. Medicii Serviciului de Ambulanta Prahova au fost solicitati sa intervina intr-un caz de intoxicatie voluntara medicamentoasa. Ajunsi la fata locului, echipajele au gasit-o pe tanara in varsta de 17 ani intoxicata cu medicamente. Aceasta…

- Doua surori, minore, treceau strada pe trecerea de pietoni, moment in care un șofer nu le-a acordat prioritate și a calcat-o pe cea mai mare dintre ele pe picior. In urma impactului și cea mica a fost aruncata pe asfalt. Imediat ce și-a dat seama ca a dat peste un copil, șoferul, care era insoțit…

