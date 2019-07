Admitere 2019: S-au încheiat înscrierile la Universitatea Politehnica Timişoara Universitatea Politehnica Timisoara continua sa se mentina in topul preferintelor absolventilor de liceu din partea de vest a tarii, inregistrand un numar de candidati la admitere mai mare decat in 2018, iar aceasta in conditiile in care numarul de absolventi de liceu care au promovat examenul de bacalaureat a scazut. Inscrierile in vederea admiterii 2019 la ciclul de licenta la Universitatea Politehnica Timisoara s-au incheiat, 4125 de absolventi de liceu optand pentru cele 2354 de locuri bugetate. Dintre candidati, 210 sunt din categoria romanilor de pretutindeni, 68 sunt inscrisi pe locurile… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

