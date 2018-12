Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala anunta ca decretul de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca in functia de sef al Armatei a fost trimis Monitorului Oficial, mentionand ca intarzirea publicarii decretului atrace raspunderea juridica a tuturor persoanelor implicate."Imediat dupa ședința…

- Klaus Iohannis a spus ca decretul nr. 1331/2018, prin care s-a prelungit mandatul șefului Statului Major al Apararii, a fost transmis, in condițiile Legii nr. 202/1998, secretarului general al Camerei Deputaților, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Publicarea decretelor, acte…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca presedintele Klaus Iohannis nu are atributia de a prelungi mandatul sefului Statului Major al Apararii, ea precizand ca decretul anuntat de seful statului nu respecta conditiile de legalitate si creeaza premisele unui conflict

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a decis prelungirea cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciuca in funcția de șef al Statului Major al Apararii, arata Administrația Prezidențiala. Potrivit sursei citate, decizia a fost luata ca urmare a lipsei unei propuneri de numire."In temeiul…

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa dupa ședința CSAT, anunța Administrația Prezidențiala. Președintele a respins propunerea de numire a lui Dumitru Scarlat in funcția de șef al Statului Major al Apararii."Aceasta propunere facuta de ministrul Apararii nu respecta rigorile…

- Klaus Iohannis a convocat sedinta CSAT pentru vineri, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, cu scopul de a analiza solicitarile ministrului Apararii referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei Romaniei, a informat Administratia Prezidentiala.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, miercuri, la ședinta CSM in cadrul careia se va alege conducerea Consiliului pentru anul 2019, potrivit programului publicat de Administrația Prezidențiala.Procurorii din CSM au anuntat ca l-au desemnat pe Nicolae Solomon pentru functia…