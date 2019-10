Adevărul despre reuniunea trupei Pussycat Dolls In decada anilor 2000, trupa Pussycat Dolls a facut furori in toata lumea. In 2010, s-au desparțit, spre dezamagirea a nenumarați fani. De curand au aparut mai multe zvonuri, potrivit carora la orizont s-ar ivi o reuniune a trupei Pussycat Dolls. In cadrul unui interviu oferit pentru E! News , fosta solista Nicole Scherzinger a spus: „Am auzit și eu de acele zvonuri. Nu pot sa confirm acele zvonuri. Le iubesc pe fetele mele, mi-e dor sa merg in turneu cu ele, am avut parte de cele mai frumoase momente impreuna. Dar nu pot confirma nimic acum, pentru ca sunt atat de ocupata, fac trei spectacole… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

