- Cel mai important proiect de agrement din Capitala a fost finalizat. Traseul turistic al lacurilor Floreasca -Tei poate fi parcurs cu bicicleta, pietonal si nautic. Primarul Gabriela Firea: „Acest obiectiv este functional, a fost receptionat la inceputul acestui an, constructorul a predat lucrarea catre…

- Mihai Constantinescu este in coma, la spitalul Floreasca din Capitala. Inima i s-a oprit de doua ori, dar medicii au reusit sa-l readuca la viata. Medicii sunt rezervati in ceea ce priveste sansa lui de salvare. Un apropiat al sau, compozitorul Zsolt Kerestely, a facut o declarație dupa ce l-a vizitat…

- Liderii socialisti, in frunte cu Frans Timmermans, prezenti la Sibiu cu ocazia summitului european, se reunesc in aceasta dimineata, intr-o sedinta informala, pentru a discuta despre alegerile europarlamentare. Desi se afla in Romania, tara cu guvern socialist, liderii stangii europene au refuzat sa…

- Iți mai aduci aminte de celebrul cuplu Anastasia Lazariuc și Mihai Constantinescu? Melodia "Maria, fata cu zambet de foc" este una dintre melodiile pe care le fredonam și acum, dar are in spate o poveste trista: "A fost frumos ce a fost frumos, important este ca lucrurile s-au terminat corect

- SuperLiga de polo in faza semifinalelor SuperLiga Naționala de polo programeaza vineri și sambata primele dueluri din faza semifinalelor. Daca eternul derby Steaua-Dinamo pare acum unul disproporționat valoric (campionii ultimelor 3 ediții au pierdut un singur meci in campionat, in ultimul an și jumatate),…

