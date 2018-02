Stiri pe aceeasi tema

- Prima imagine cu burtica de gravida a Adelinei Pestrițu. Vedeta a aflat ca va deveni mama in urma cu trei luni, iar acum a facut dezvaluiri emoționante despre momentul in care și-a anunțat iubitul ca vor avea un copil. Adelina Pestrițu traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Bruneta și iubitul…

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT Brașov in dosarul sinuciderilor provocate de controversatul joc Balena Albastra, mai exact, acel joc prin care adolescenții erau indemnați sa se sinucida. DIICOT Brașov a confirmat pentru Evenimentul Zilei ca au fost clasate cazurile de sinucidere care au…

- Procurorii DIICOT au decis sa claseze dosarul „Balena Albastra”, anunța Antena3. Procurorii susțin ca sinuciderile, care au avut loc anul trecut in Romania, nu au legatura cu jocul.Anchetatorii au investigat 10 cazuri, cinci in care copiii s-au sinucis și alte cinci in care copiii s-au ranit,…

- CRBL revine in forța pe plan muzical, dupa ce s-a intors din vacanța. Artistul lucreaza deja la un album, dupa ce o perioada a stat departe de scena, implicandu-se in alte proiecte. Artistul, care și-a ocupat o mare parte din timp cu pasiunea lui pentru kendama , a dezvaluit ca va aniversa cei 20 de…

- Premierul Viorica Dancila a luat o masura bomba, in chiar prima zi de mandat oficial. Dancila a decis sa-l numeasca consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului pe Darius Valcov.”Decizie privind numirea domnului Darius-Bogdan Valcov in funcția de consilier de…

- Vestea ca Elena Udrea ar fi insarcinata a provocat o adevarata rumoare in lumea buna a politicii romanești, chiar daca, ulterior, ea a negat acest lucru. Ajunsa insa la 44 de ani, cea mai cunoscuta blonda a politicii romanești pare sa simta nevoia sa aiba un moștenitor alaturi de iubitul și logodnicul…

- Madalina Ghenea si Matei Stratan nu trec printr-o perioada buna a relatiei, insa prietenii virtuali fac tot posibilul sa-i ridice moralul si ii transmit, zilnic, zeci de mesaje de sustinere. Motiv pentru care frumoasa actrita a decis sa le faca publice, in semn de apreciere si respect. A

- Povestea trista de iubire dintre Fuego si Ana Maria. Cei doi ar fi trebuit sa se casatoreasca, dar dupa ce bruneta a pierdut mai multe sarcini. Relatia dintre Fuego si Ana Maria Ciuasu a durat 4 ani. Despartirea dintre ei a venit dupa un soc teribil, dupa ce Ana Maria a pierdut mai multe sarcini in…

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- Laurentiu Bus a semnat cu Astra si pare inlocuitorul pentru Alexandru Ionita, de care giurgiuvenii sunt aproape sa se desparta in curand. Jucatorul de 30 de ani a fost, in acest sezon, unul dintre cei mai importanti oameni de atac ai lui FC Botosani, cu 7 goluri si doua pase decisive. …

- Sepsi OSK l-a prezentat oficial pe Daisuke Sato, fundasul de banda filipinez care a jucat la CSM Poli Iasi in sezonul trecut. Echipa din Sfantul Gheorghe incearca sa se intareasca in aceasta iarna pentru a evita retrogradarea si a mai anuntat un transfer. Este vorba de Daisuke Sato, fundasul stanga…

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf sunt unul dintre cele mai glamouroase si controversate cupluri mondene si sunt hotarati sa dovedeasca asta. Bruneta le-a cerut ajutorul prietenilor, dupa ce a facut marele anunt.

- Lotul dinamovistilor s-a reunit luni, 8 ianuarie, la ora 10:15, in cantonamentul de la Saftica, pentru prima etapa a programului de pregatire stabilit de conducerea tehnica a echipei din Stefan cel Mare pana la reluarea sezonului competitional. Vasile Miriuta a vorbit, in cadrul conferintei…

- Pensiile din sistemul public urmau sa nu mai poata fi cumulate, de la 1 ianuarie 2018, cu pensiile de serviciu. Regula a fost stabilita de Guvern prin ordonanța de urgența, însa câteva zile mai târziu a fost eliminata, tot prin OUG,

- Speak face orice ca iubita lui sa fie fericita! Relatia lor merge din ce in ce mai bine, iar cei doi sunt de nedespatit. Daca pana acum nu s-ar fi gandit ca familia lor sa se mareasca, iata ca Stefania a reusit sa-l convinga.

- Dupa aproape trei luni de la nastere, Gabriela Cristea s-a hotarat si in privinta momentului in care isi va crestina fetita, pe Bella Victoria Margot. Pana acum, prezentatoarea a sarbatorit fiecare moment alaturi de fetita ei, iar acum a stabilit si perioada in care vrea sa faca botezul micutei.

- Dupa ce a reamintit mereu ca și-a gasit liniștea și dragostea vieții alaturi de Roxana Dobre, lumea mondena romaneasca este șocata! Cantarețul Florin Salam și Roxana Dobre se afla in impas?

- Manchester United l-a transformat pe Sergej Milinkovic-Savic (22 de ani), mijlocasul lui Lazio, in principala tinta a perioadei de transferuri din aceasta iarna, iar presa engleza anunta ca Jose Mourinho pregateste o suma mai mare decat cea platita pentru transferul lui Paul Pogba. …

- Principele Nicolae poate participa la funeraliile bunicului sau, Regele Mihai. Este om DECIZIE de ultima ora a Casei Regale cu privire la prezența la inmormantare a principelui Nicolae. Regele Mihai a incetat din viata, marti, la ora 13.00, la resedinta sa din Elvetia, a anuntat Casa Regala a Romaniei.…

- Poliția din Malta a reținut opt persoane, suspectate de omorul jurnalistei Daphne Caruana Galizia, asasinata cu o bomba, plasata in mașina ei. Guvernarea a oferit un milion de euro recompensa pentru informația despre omorul jurnalistei malteze.

- Daniela Nane a surprins pe toata lumea cand s-a maritat in secret cu fostul ministru, Adrian Cioroianu. Discreta in ceea ce privește viața personala, actrița ne-a povestit ca inainte de a face acest pas, a avut o discuție cu fiul ei, Codrin, acum in varsta de 17 ani și jumatate. Dupa divorțul din anul…

- Cristian Tudor Popescu crede ca anunțul Departamentului de stat al SUA nu poate fi decisiva in renunțarea la modificarile legilor justiției. Jurnalistul declara ca doar protestele de strada ar putea sa rezolve criza politica și de politica externa in pragul careia se afla Romania. Jurnalistul a precizat…

- Ioana Valmar, fosta sotie a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marti, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Ioana Valmar a fost chemata…

- Relația dintre Speak și Libelula pare sa fie mult, mult mai serioasa decat credea lumea, cu atat mai mult cu cat unii comentau pe marginea faptului ca cei doi s-au ascuns o buna bucata de vreme. Dar, pare-se, lucrurile stau altfel...

- Deputații au dat marți vot favorabil proiectului de lege privind aprobarea OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația lunara pentru creșterea...

- Dorin Cocos si Raluca Miu au fost surprinsi de paparazzii WOWbiz intr-un mall din zona Baneasa. Raluca Miu parea cea mai fericita femeie din lume, in timp ce Dorin Cocos era extrem de grijuliu cu ea. Dorin Cocos va deveni tata. Iubita afaceristului este insarcinata in 7 luni Cu toate…

- O tanara gravida a ajuns la spitalul din Lugoj joi seara dupa ce a fost lovita de o masina. Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Dragoiesti si, conform mai multor martori, fata in varsta de 15 ani nu s-a asigurat la traversarea unei strazi. In loc sa se opreasca si sa ii acorde victimei primul…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis in mod definitiv ca procesul in care medicul Gheorghe Burnei este acuzat de luare de mita poate incepe, constatandu-se legalitatea probelor stranse de organele de urmarire penala impotriva acestuia.Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins exceptiile…

- „Dragul meu soț, Iți scriu aceasta scrisoare pentru a-ți spune ca te parasesc, scrie ciao.ro. Am fost o soție buna in toți acești 7 ani, dar nu am primit nimic in schimb. Ultimele doua saptamani au fost tortura, dar ultima picatura a fost sa primesc un telefon de la șeful tau care mi-a zis…

- Tanara in varsta de 15 ani a vrut sa traverseze strada printr-un loc nepermis. Nu s-a asigurat si a fost lovita in plin de un autoturism. Soferul s-a speriat si a fugit de la fata locului. La doar 15 minute dupa producerea accidentului, barbatul a fost identificat de politisti. Tanara de 15…

- Relația dintre Simona Halep și Radu Marian Barbu, devoalata de Spynews.ro, i-a lasat pe toți cei din jurul lor cu gura cascata. Iar motivul este evident, toți cei apropiați lor afland din presa de relația lor, cei doi tacand malc pe aceasta tema.

- O soferita derapeaza pe un drum de munte si intra cu masina intr-un sant. In apropiere vede o turma de oi cu trei ciobani.-Oameni buni, nu ma ajutati sa scot masina din sant, ca va platesc.Se pun ciobanii pe treaba si scot masina din sant.-Cum vreti sa va platesc: cu bani sau in natura?-In…

- Discutiile serioase despre problemele cu care se confrunta lumea, dar si glumele au marcat vizita oficiala a presedintelui Donald Trump in Japonia. Donald Trump a provocat rasete, cand a spus ca nu a stiut cat de multe tari sunt in lume, pana cand nu a fost ales in functia de presedinte al Statelor…