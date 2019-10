Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu, prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea”, implinește astazi 33 de ani, iar pentru ea, ziua a inceput cum nu se putea mai bine. Primul care a surprins-o a fost chiar soțul ei, Radu Valcan, care i-a facut public o declarație de dragoste. Radu a decis sa o duca pe Adela la sediul Pro tv…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a ajuns de urgența la spital cu fiica sa cea mica, Iris. Micuța a facut gastroenterocolita. Vedeta a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce fetița ei de doar șase luni nu s-a simțit deloc bine. Iris a facut febra mare la cinci dimineața. "Trezit ieri dimineața…

- Flavia Mihașan implinește astazi varsta de 35 de ani, iși sarbatorește ziua de naștere la mare, alaturi de fiul ei care a venit pe lume in urma cu doua luni. Vedeta a postat pe contul sau de Instagram doua fotografii in care apare ținandu-și baiețelul in brațe, pe plaja. „Și uite așa, a trecut un alt…

- Prezentatoarea de televiziune Alina Pușcaș a facut primele declarații dupa ce a devenit mamica pentru a treia oara. Alina Pușcaș a devenit mamica pentru a treia oara sambata, 3 august 2019. Vedeta a adus pe lume o fetița care a primit numele Iris. Prezentatoarea de la Antena 1 a facut primele declarații…

- Adela Popescu și Radu Valcan au ținut-o, in aceasta vara, din vacanța in vacanța. Cei doi se bucura de momente de neuitat in Bali, alaturi de Alexandru și micuțul Andrei și nu ii uita nici pe fanii lor de pe Instagram, caci posteaza zilnic fotografii din aventurile lor.

- Adela Popescu și Radu Valcan au petrecut cateva zile de vacanța in Cipru, alaturi de cei doi copii și alți prieteni ai cuplului. Prezentatoarea tv a povestit pe blogul personal, cum s-a descurcat cu baieții vedetei. „Totul este o preocupare permanenta de a le face pe plac, de a-i face sa se simta bine.…

- Adela Popescu s-a bucurat de o frumoasa vacanța in compania lui Radu Valcan și a celor doi copii, insa lucrurile nu au fost tot timpul roz. Mai exact, o vacanța in compania a doi copii nu este deloc ușoara, dar vedeta a facut fața cu brio!