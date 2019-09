Adecco, liderul industriei de recrutare: oferim salarii de 1.800 de euro in IT si gasim totusi cu dificultate candidati

Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul de servicii de recrutare Adecco a avertizat, vineri, ca mai multe anunturi false de angajare au fost publicate pe platforme destinate anunturilor online, iar persoanele interesate erau indemnate sa achite o taxa in acest sens. Compania a cerut inlaturarea anunturilor. ”În ultimele…

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, care a fost externat luni de la un spital unde a fost tratat pentru simptome de alergie acuta, a declarat ca ar fi fost otravit, o suspiciune împartașita de avocatul sau și medicul personal, potrivit Reuters. Alexei Navalnîi, care a fost…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu crede ca decizia ca cele doua partide din Alianta sa prezinte candidati separati la alegerile prezidentiale si nu se asteapta ca acest lucru sa aiba un efect pozitiv, ci din contra.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu crede ca decizia ca cele 2 partide din Alianta sa prezinte candidati separati la alegerile prezidentiale si nu se asteapta ca acest lucru sa aiba un efect pozitiv, ci din contra.

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, intrebat fiind daca ar exista riscul ruperii coaliției din cauza prezidențiabilului, ca nici PSD, nici ALDE nu vor pleca de la putere, chiar daca vor avea candidați separați pentru un mandat la Cotroceni, potrivit Mediafax.„Nu pleaca ei de la putere, nici…

- Ziarul Unirea Fabrica de arme de la Cugir și secretele industriei militare din Romania anilor ’50. Ce faceau specialistii sovietici in fabricile de armament romanesti Fabrica de arme de la Cugir și secretele industriei militare din Romania anilor ’50. Ce faceau specialistii sovietici in fabricile de…

- Partidul Miscarea Populara va avea candidat la alegerile prezidentiale. Anuntul a fost facut, joi, in sedinta conducerii partidului, de catre liderul Eugen Tomac. "Partidul Miscarea Populara va avea candidat la alegerile prezidentiale. Vrem sa le oferim romanilor o alternativa credibila, un candidat…

- Liderul social-democrat a declarat ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Romaniei, insa numele sau nu a fost inclus in acest studiu."Nu am luat in calcul acest lucru si, de aceea, in sondajele pe care le fac nu figurez…