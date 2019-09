Stiri pe aceeasi tema

- Nominalizarea Rovanei Plumb in functia de comisar european s-a facut prin incalcarea legii, potrivit Digi 24. Astfel, premierul era obligat sa informeze Parlamentul, iar persoana nominalizata sa fie audiata in comisiile parlamentare. Legea 373/2013, privind cooperarea dintre Parlament și Guvern in domeniul…

- Un parlamentar din Romania a anunțat pe Facebook ca va propune un set de masuri de ordin legislativ care sa previna apariția unor noi cazuri precum cel al crimei de la Caracal, care a zguduit opinia publica din Romania. „Daca Liviu Dragnea a furat de la copii, Viorica Dancila folosește uciderea unui…

- "Curtea Constitutionala a Romaniei a transmis, miercuri, 17 iulie 2019, Camerei Deputatilor si Senatului, hotararea nr.2 din 27 iunie 2019 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 26 mai 2019 si la confirmarea rezultatelor acestuia.…

- „Astazi am avut o discuție relaxata, dar aplicata cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Am apreciat deschiderea și susținerea pentru țara noastra și l-am asigurat, la randul meu, ca Romania ramane cel mai bun prieten și aliat al Statelor Unite in regiune”, a scris, vineri dupa-amiaza, Marcel…

- Marian Neacsu, validat pentru functia de vicepresedinte al ANRE Marian Neacsu. Foto: ro.wikipedia.org/wiki/Marian_Neacșu Marian Neacsu a fost validat de Comisiile parlamentare de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota, miercuri, de la ora 14:00, un proiect de declarație a Parlamentului privind sustinerea noului Guvern de la Chisinau si angajamentul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Comisiile de politica externa au adoptat textul declarației,…

- Parlamentul se reuneste miercuri in sedinta comuna pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului, propunerile avansate de grupurile parlamentare fiind Renate Weber din partea PSD - ALDE si Peter Eckstein-Kovacs, sustinut de Opozitie (PNL, USR si UDMR). Comisiile juridice ale celor doua Camere…