ACTUALIZARE: Accident de motocicleta pe Gutin, cu victime. Actiunea de interventie este in derulare

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 18.30, pe Gutin a avut loc un accident rutier. Este vorba despre o motocicleta care s-a rasturnat. Din primele informatii comunicate de echipajele medicale de interventie ar exista doua victime. Din Baia Mare a pornit spre locul accidentului un echipaj SMURD, iar din Sighetu Marmatiei…

- Un accident rutier, soldat cu patru victime, dintre care doi copii, a avut loc joi seara, in jurul orei 21.30 in municipiul Aiud. Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre doua autoturisme in municipiul Aiud, sunt 4 victime, conștiente și neincarcerate,…

- Scms. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Lucratorii nostri au observat pe directia localitatii Lunca la Tisa doua persoane care transportau de la malul raului Tisa spre interiorul tarii colete voluminoase. Imediat, colegii au actionat pentru retinerea persoanelor in cauza, dar in…

- Politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, aproximativ 3.000 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, care urmau sa fie comercializate pe piata neagra de desfacere din Romania. Actiunea s-a derulat impreuna cu lucratori ai Serviciului Teritorial al PF Maramures…

- Interventie contra cronometru pentru pompierii din Sighetu Marmatiei. Acestia s-au luptat timp de aproximativ o ora si jumatate pentru viata a doi barbati, tata si fiu, cazuti intr-o fosa septica. Din pacate, pentru barbatul in varsta de 54 de ani medicii nu au mai putut face nimic, acesta neraspunzand…

- Duminica, 28 aprilie, pe strada Eroilor 6 din Sighetu Marmatiei a avut loc un accident rutier. Un autoturism a intrat intr-o gospodarie, avariind o conducta de gaz. In urma incidentului au rezultat trei victime: o familie cu doi adulti si un copil, care au refuzat insa transportul la CPU Spital Sighet…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de sambata, 27 aprilie, in localitatea Damacuseni (la iesire spre Rogoz), transmite ISU Maramures. Au fost implicate doua autoturisme, iar in urma incidentului au rezultat doua victime. Vlad HERMAN The post Accident cu patru victime in Damacuseni appeared…

- In cursul diminetii de joi, 21 martie, la Sighetu Marmatiei a avut loc un caz in care a fost implicata o femeie si fostul concubin. Mai precis, femeia a fost injunghiata in gat, in timp ce se afla la domiciliu, de catre barbatul respectiv. “Banuitul este in custodia politiei. Victima are mai multe leziuni…