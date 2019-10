Actriţa Helen Hunt, implicată într-un accident grav de maşină Actrita americana Helen Hunt a fost implicata intr-un accident grav de circulatie, dupa ce masina in care calatorea pe scaunul din spate a fost izbita lateral de un alt vehicul si s-a rasturnat pe o parte. Actrita a fost transportata imediat la spital, relateaza online ziarul spaniol ABC.



Potrivit, People si TMZ, cunoscuta interpreta din filmul "As Good as it Gets" (Mai bine nu se poate) pentru care a primit un Oscar pentru cel mai bun rol feminin, a fost transportata la un spital din California dupa ce masina in care calatorea, un SUV negru, a fost lovita lateral de o alta masina.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

