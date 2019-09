Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al think-thank-ului Carbon Tracker arata ca marile companii de petrol si gaze au aprobat, doar in ultimul an, investitii in valoare de 50 miliarde de dolari in proiecte care ”submineaza” eforturile de a respecta tintele stabilite prin Acordul de la Paris.

- Cum a impresionat Madalina Ghenea pe covorul rosu de la Venetia Madalina Ghenea a fost unul din invitatii VIP ai Festivalului de Film de la Venetia. Romanca a participat la premiera filmului Ad Astra, alaturi de nume celebre precum Scarlett Johansson, Brad Pitt sau Liv Tyler. Madalina a ales sa poarte…

- Oamenii de știinta avertizeaza faptul ca incendiile din Amazon ar putea produce o lovitura devastatoare luptei impotriva schimbarilor climatice din lume. Padurea care ne ofera 20% din oxigen arde neincetat.

- Agenți din cadrul agenției pentru Imigrari și Vama (ICE) au arestat 680 de persoane care lucrau ilegal, in urma unor raiduri ce au avut loc miercuri in statul american Mississippi, aceasta fiind cea mai ampla operațiune de acest fel desfașurata intr-un singur stat, informeaza Reuters.Citește…

- Cele mai recente filme semnate de Roman Polanski si Olivier Asayas, productii cu Scarlett Johnansson, Brad Pitt, Meryl Streep, Johnny Depp si Joaquin Phoenix au fost selectate in competitia de anul acesta a Festivalului de Film de la Venetia.

- Filmul are 2 ore, realizarea sa a durat 3 ani și va prezenta publicului atat momente nedifuzate pana acum din momentul incendiului, cat și lupta din culisele a ceea ce s-a intamplat in anii care au urmat incendiului de la ”Colectiv”. Cinematografia romaneasca inregistreaza azi o premiera. „Colectiv”,…

- Extinctia padurilor in care traiesc elefantii ar intensifica schimbarile climatice. Aceasta este noua teorie a cercetarilor care leaga hrana elefantilor de o crestere a cantitatii de carbon pe care padurile o pot stoca.

- Autoritatea care administreaza Marea Bariera de Corali a reclamat guvernului conservator australian ''cele mai ferme si mai rapide actiuni posibile'' impotriva schimbarilor climatice pentru a salva acest ecosistem inscris in Patrimoniul Mondial UNESCO, informeaza vineri AFP. Autoritatea…