- APIA Teleorman a demarat Campania de informare privind depunerea Cererii Unice de Plata in Economie / Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Teleorman a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2018. Potrvit reprezentantilor…

- MASURA… In perioada 19 februarie – 1 martie, echipe mixte constituite din salariati ai Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si ai Directiei pentru Agricultura Judetene (DAJ) Vaslui vor intreprinde actiuni referitoare la Campania de informare privind primirea cererilor unice de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2018, sub sloganul “Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune Cererea Unica de Plata și in 2018!”. In conformitate…

- Zilele trecute, in sala Palatului Administrativ din Resita, a avut loc o intalnire dedicata fermierilor caraseni, la care a participat si directorul Agentiei Judetene de Plati si Interventie in Agricultura, Dumitru Stepanescu. Acesta a declarat ca, incepand cu 1 martie, va demara campania…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. "Cel mai important factor a fost cererea de produse energetice din…

- Cererile unice de plata aferente anului 2018 se depun la centrele judetene si locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 1 martie - 15 mai, insa completarea declaratiei de suprafata si a celei pentru sectorul zootehnic se va realiza electronic, folosind aplicatia…

- Suma totala platita, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, se ridica la 2,073 miliarde de euro, iar numarul fermierilor unici autorizati la plata a ajuns la 753.357 pana la data de 15 februarie 2018, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). „Incepand…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca miercuri, 14 februarie, a demarat plata cererilor care au fost autorizate pentru Masura 215 “Plați privind Bunastarea animalelor”, Pachet A – Porcine și Pachet B – Pasari, Campania 2017. Astfel, in perioada 06 – 14.02.2018, s-au…

- Incepand cu anul de cerere 2019, statutul de fermier activ se stabilește și prin verificarea inregistrarii persoanelor fizice și juridice și a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, pentru activitațile lor agricole, in Registrul contribuabililor/platitorilor, organizat de ANAF, anunța…

- Incepand de vineri, fermierii din eșantioanele de control prin teledetecție, care nu au primit niciun leu din subvențiile cuvenite pentru anul trecut, vor fi incluși pe listele de plați. La nivel național, peste 75.000 de agricultori sunt in aceasta situație, dar banii cuveniți le vor intra treptat…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca suma totala autorizata la plata pana la data actuala, reprezentand avans si plata regulara aferenta campaniei 2017, este de 1,529 miliarde euro. In Dambovita au fost primite 24081 cereri eligibile, din care 20368 au fost autorizate…

- „E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru ca ele sunt foarte greu de individualizat avand in vedere faptul ca in numele altora sunt terenurile respective. Sper ca in maxim doua luni de zile sa avem situatia…

- Plata la timp a tuturor subvențiilor pentru fermieri ramane prioritatea ministerului Agriculturii, a anunțat ministrul Petre Daea, la o emisiune TV. Acesta a subliniat ca termenul limita pana la care fermierii vor putea sa solicite subventiile la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)…

- Suma totala autorizata la plata pana in prezent, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, este de 1,529 miliarde de euro, informeaza, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 31 ianuarie inclusiv se depun Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2017 (trim.…

- Pana la sfarsitul acestei luni, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Timis primeste solicitari pentru subventia motorinei achizitionate si utilizate in ferme si in amenajarile de imbunatatiri funciare in cursul ultimului trimestru al anului trecut. Cererile se depun la centrele…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) le atrage atenția fermierilor ca pana pe 31 ianuarie inclusiv, trebuie sa depuna cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Buzau informeaza potentialii beneficiari ca, pana la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie…

- Cererile de plata pentru acordarea ajutorului pentru motorina achizitionata si utilizata in agricultura in perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017 se pot depune pana la data de 31 ianuarie 2018, inclusiv, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunta ca pana la 31 ianuarie 2018 inclusiv se depun Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2017 (trim. IV al anului 2017). Cererile…

- Pana la sfarșitul acestei luni, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) preia de la fermieri cererile de plata și deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul masurii privitoare la plațile privind bunastarea animalelor. Sunt așteptați la agenție atat…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat, joi, termenul pana la care fermirii vor mai putea sa depuna cererile pentru ajutorul de motorina aferen ultimelor 23 luni din anul trecut.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv, se depun Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie 31 decembrie 2017…

- Cererile de plata pentru acordarea ajutorului pentru motorina achizitionata si utilizata în agricultura în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017 se pot depune pâna la data de 31 ianuarie 2018, inclusiv, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), într-un…

- Romania risca sa piarda milioane de euro pentru pașuni și pajiști naturale daca pe aceste suprafețe nu exista amenajamente pastorale avizate de direcțiile agricole județene. Amenajamentele pastorale sunt obligatorii din acest an. Pentru a incasa subvenția pe suprafața de la APIA, estimata undeva la…

- In cazul plaților directe pe care agricultorii le mai au de incasat in acest an pentru cererile depuse in 2017, avem doua situații. Prima este cea a fermierilor care au intrat de la 16 octombrie la plata avansului. La nivelul tarii sunt aproape 750.000 de beneficiari ai subventiilor pe suprafata care…

- Fermierii din Timiș sunt indemnați sa iși verifice conturile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata suma totala de 385,4 milioane euro, reprezentand plata regulara aferenta Campaniei 2017, pentru un numar…

- Peste 830.000 de fermieri persoane fizice și juridice au beneficiat de subvenții agricole in anul 2016, potrivit datelor Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), citate de portalul euractiv.ro.

- Ultima transa a subventiilor pe suprafata va fi virata pentru aproape toti fermierii timiseni pana la sfarsitul anului. Banii le vor fi achitati, in zilele urmatoare, inclusiv fermierilor mijlocii, care exploateaza suprafete cuprinse intre 50 si 250 de hectare. Pentru aceasta categorie, autorizarea…

- Suprafete agricole intinse pe aproape 100.000 km patrati au fost aerofotografiate, pe parcursul anului 2017, fiind in acelasi timp realizate ortofotoplanuri color cu aceste intinderi, se arata intr-un comunicat de presa al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), transmis joi AGERPRES.…

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca începând cu data de 3 ianuarie 2018, ora 08.00, clujenii care doresc sa înregistreze o cerere pentru atribuirea unui loc nou de parcare cu abonament în cartiere au posibilitatea de a înregistra cererea online și a evita astfel timpul…

- Cererile de noi locuri de parcare in cartiere se pot depune online Primaria Cluj-Napoca anunța ca incepand cu data de 3 ianuarie 2018, ora 08.00, clujenii care doresc sa inregistreze o cerere pentru atribuirea unui loc nou de parcare cu abonament in cartiere au posibilitatea de a inregistra cererea…

- Comcereal Vaslui, Agrocomplex Barlad, Enache Morarit Huși și Plantagro Com Vaslui sunt cele mai importante nume din domeniu agriculturii al Judetului Vaslui. Pamanturile fertile din județul Vaslui au atras ca un magnet diverși cetațeni straini care s-au stabilit la țara pentru a face agricultura. Ei…

- Fermierii nefiscalizați vor fi eliminați de pe lista celor care beneficiaza de subvențiile APIA. Subvențiile agricole platite din fonduri europene se acorda fermierilor activi. Aceștia trebuie sa faca dovada activitații lor agricole și, de anul viitor, li se va putea cere sa fie și fiscalizați. Fermierii…

- Subvențiile agricole platite din fonduri europene se acorda fermierilor activi. Aceștia trebuie sa faca dovada activitații lor agricole și, de anul viitor, li se va putea cere sa fie și fiscalizați. Fermierii nefiscalizați, fie ca este vorba despre producatori agricoli din sectorul vegetal sau despre…

- In anul 2016 numarul exploatatiilor agricole a fost de 3,42 milioane, mai mic cu 5,7% fata de cel inregistrat la Ancheta Structurala in Agricultura 2013, si respectiv cu 11,3% fata de Recensamantul General Agricol 2010, arata datele centralizate de Institutul National de Statistica - INS.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca 15 decembrie 2017 inclusiv, este data limita pentru depunerea cererilor initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2018, conform prevederilor HG nr. 1179/2014,…

- Azi, 12 decembrie, la ora 12.00, la sediul APIA Satu Mare, prefectul Darius Filip a dat citire, in prezenta angajatilor instituției, ordinului de detasare a directorului de la Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Satu Mare, Virgil Dragos la Centrul judetean Satu Mare al Agentiei de Plati si Interventie…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) aduce la cunoștința fermierilor și celorlalte categorii de beneficiari ca pot depune cererile de acord pentru motorina cu aciza redusa utilizata in agricultura, anul viitor, pana pe data de 3 ianuarie 2018 inclusiv. Cererile de acord pentru finanțare…

- Fermierii care doresc sa obtina ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, in cursul anului viiitor, sunt obligati sa depuna cereri initiale, dupa cum anunta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potentialii beneficiari trebuie, insa, sa se grabeasca, deoarece data-limita…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, in cursul lunii decembrie 2017, se depun Cererile de acord pentru finantare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Cererile se depun la Centrele…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 15 decembrie 2017 inclusiv, se depun cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2018, conform prevederilor HG nr. 1179/2014, cu…

- Cererile se depun la Centrele Judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura pe raza carora sunt situate exploatatiile agricole pentru care se solicita ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plata pentru schemele de plata pe suprafata. Beneficiari Pot primi acest…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 03 ianuarie 2018 inclusiv, se depun Cererile de acord pentru finantare, ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Cererile de acord pentru finantare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 03 ianuarie 2018 inclusiv, se depun Cererile de acord pentru finantare, ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Cererile de acord pentru finantare…

- Fermierii bihoreni pot depune la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) pana la data de 15 decembrie 2017 inclusiv, cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2018. Cererile se depun la Centrele Judetene…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a autorizat la plata suma totala de 959,74 milioane euro, reprezentand avans aferent Campaniei 2017 (70% din FEGA si 85% din FEADR), sector vegetal si zootehnic, pentru un numar de 749.315 fermieri care au depus Cerere unica de…

- Cererile se depun la Centrele Judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza carora/caruia se afla sediul social al solicitantului. De asemenea, solicitarile trebuie avizate de catre Agentia Nationala pentru Zootehnie (ANZ) si…