"Bilantul era de 12 morti, insa in dimineata zilei de azi am primit un raport de la spitalul din Lucknow ca alte doua persoane care primeau tratament specializat au murit", a declarat Udai Bhanu Tripathi, magistrat din districtul Barabanki.



"In afara de acestea, avem trei decese in spital, in privinta carora familiile sustin ca victimele au consumat alcool contrafacut. Dintre acestea, doua au fost deja incinerate fara autopsie, insa pentru cel de-al treilea cadavru a fost efectuata o autopsie si asteapta un raport. Daca luam in considerare toate cazurile, atunci bilantul deceselor…