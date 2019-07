Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 50 de imigranți clandestini au murit și peste 20 au fost raniți joi dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in sud-estul Turciei, a anunțat un guvernator local, potrivit Reuters.- in curs de actualizare

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si sase civili au ranit peste 140 de persoane, conform unor oficiali guvernamentali.

- Cel putin 19 de persoane au fost ucise si alte 13 ranite intr-un atac comis duminica asupra si in jurul orasului Arbinda, in nordul Burkinei Faso, a anuntat guvernul local, relateaza marti Reuters.

- O masina-capcana a explodat duminica intr-un oras din nordul Siriei, detinut de rebelii sprijiniti de Turcia, ucigand cel putin 10 persoane dupa ce mai multe explozii au fost auzite in alte zone din nord-vest detinute de insurgenti, relateaza Reuters.

- In exploziile care au avut loc in ziua Paștelui catolic la trei biserici din Sri Lanka și la trei hoteluri de lux au murit 138 de persoane. Peste 400 au fost ranite, au declarat mai multi oficiali medicali si ofițeri de poliție, transmite agenția Reuters, preluata de Mediafax.