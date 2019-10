Stiri pe aceeasi tema

- O minora de 15 ani a fost ranita ușor in urma unui accident rutier produs duminica seara, 20 octombrie, pe DN 67 C, in afara localitații Capalna. Potrivit IPJ Alba, tanara se afla intr-o mașina condusa de un tanar de 25 de ani din Ighiu, care s-a urcat beat la volan și fara a avea […] Citește Minora…

- Un accident produs de o masina fara sofer s-a produs, luni dupa-amiaza, in municipiul Botosani, in zona intersectiei dintre Calea Nationala si strada Uzinei. Autoturismul, fara nicio persoana in interior, a patruns in intersectie si a lovit in plin o alta masina al carei sofer tocmai plecase de la semafor.…

- ​Jucatorii echipei Derby, Tom Lawrence și Mason Bennett, au fost sancționați cu o amenda echivalenta a salariului pe șase saptamâni și 80 de ore de munca în folosul comunitații, dupa ce au fost implicați într-un accident rutier, cauzat de consumul de bauturi alcoolice, potrivit Mediafax.Richard…

- Polițiștii din Cugir l-au reținut pe un barbat care duminica seara a provocat scandal in blocul in care locuiește și și-a amenințat și agresat vecinele. Barbatul este cunoscut cu un comportament violent, manifestat pe fondul consumului de bauturi alcoolice. La data de 09 septembrie 2019, polițiștii…

- Un accident rutier s a produs, marti dimineata, in localitatea Plopeni, judetul Constanta. Evenimentul s a produs intre un microbuz si o motocicleta.Din primele informatii, doua persoane au fost ranite. Acestea sunt constiente. ...

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara (sambata), in zona Popasului Dumbravița. Potrivit informațiilor, in accident au fost implicate 2 autovehicule, 6 persoane fiind ranite. La fața locului au intervenit pompierii, paramedicii SMURD, dar și ambulanța SAJ. De asemenea, un accident rutier s-a…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta a fost sesizat cu privire la un accident rutier produs pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident produs intre un autoturism si o motocicleta,…