- Cel mai grav accident rutier din 2019 s-a soldat cu zece morți și șapte raniți. Accidentul s-a produs pe DN2A Slobozia – Urziceni, intre localitatile Balaciu si Sfantu Gheorghe, in jurul orei 5:00. In accident au fost implicate un microbuz si un tir. In microbuz se aflau 16 persoane.

Aproximativ 30 de persoane au fost ranite dupa ce un autobuz de transport public a iesit de pe carosabil, in centrul Italiei, informeaza cotidianul La Repubblica, potrivit MEDIAFAX.

- Cinci persoane, intre care doua minore, au fost ranite astazi in urma unui accident rutier care a avut loc intre localitatile timisene Tipari si Costeiu. Victimele au fost transportate la spitalul din Lugoj. In accident au fost implicate doua autoturisme. "O femeie care se afla la volanul uneia dintre…

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite in urma unui grav accident care a avut loc in Hunedoara. Accidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, pe DN7, in apropierea haltei Geoagiu. Mașina in care se aflau cei patru a ieșit in decor Barbatul care a murit avea 64 de ani. Ranitii, toti…

Trei persoane, intre care un copil de sase ani, au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marti la Galati, anunța AGERPRES. Accidentul, in care au fost implicate trei autoturisme, a…

Șapte persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi, dupa ce doua mașini s-au ciocnit in comuna Poiana Lacului din județul Argeș, potrivit Mediafax.Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, doua mașini s-au ciocnit in comuna Poiana Lacului.

- Trei barbati au fost transportati de ambulante la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, luni dupa-amiaza, fiind victimele unui accident rutier produs in municipiul Sibiu intre doua masini si un TIR, potrivit Politiei. Cei trei barbati raniti au suferit traumatisme la cap, picioare…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat, printr-un comunicat de presa, ca pe sensul catre Lugoj al autostrazii A1 Timisoara - Lugoj, la kilometrul 468, in zona localitatii Sanovita (judetul Timis), a avut loc o coliziune intre trei autoturisme.In urma impactului, trei persoane…