Accident pe DN 1 la Băneşti cu 22 de persoane implicate Vineri, dupa amiaza, a avut loc un accident grav pe DN 1, in localitatea Banesti. Un microbuz care facea curse de calatori pe ruta regulata Floresti – Campina, plecat din cel de-al doilea municipiu al judetului, a intrat in coliziune cu o autoutilitara. Din primele verificari, microbuzul nu ar fi pastrat distanța fața de autoutilitara care circula […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

