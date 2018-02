Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s-au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului. Circulatia rutiera este momentan blocata iar politistii de la rutiera au inceput o ancheta. Primele date arata ca accidentul s-a produs din cauza unui sofer care conducea…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN1, in apropiere de Paralela 45, la intersecția cu drumul spre Florești. Au fost implicate trei mașini: un microbuz, un autoturism și o autoutilitara. 11 persoane se aflau in cele trei vehicule - 9 in microbuz și șoferii celorlalte doua mașini.…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, intr un accident rutier, care a avut loc intre Cluj Napoca si Feleac, iar patru dintre ele au fost transportate la spital, informeaza Agerpres.ro. Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- Cinci persoane primesc ingrijiri medicale, sambata, in urma impactului dintre patru masini pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin, la intersectia cu DJ 607A. Politistii au stabilit ca unul dintre soferi nu a acordat prioritate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In urma cu putin timp s-a produs un accident grav pe Soseaua de centura a municipiului. Din primele date, un barbat de 46 ani, din Ialomita, care se deplasa cu o autotutilitara pe directia Fabrica de Bere catre Pasarela Nehoiu, ar fi efectuat neregulamentar o manevra de viraj la stanga, moment in care…

- Patru autoutilitare au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta dimineata pe pasarela de la Beclean. O persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a ramas blocata intr-unul dintre autovehicule. Un tanar de 23 de ani, soferul unuia dintre microbuze, din Sieu Sfantu, a pierdut…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite doua persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate…

- Ninge de cateva ore la Constanta, iar pe carosabil incepe sa se depuna zapada. An aceste conditii a avut loc in aceasta dupa amiaza un accident rutier pe bulevardul Tomis din Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme, care au fost avariate. ...

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- Doua familii au ajuns, astazi, la spital, in urma unui accident petrecut la intrare in Timișoara, pe strada Polona. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, la un moment dat, o femeie in varsta de 36 de ani, care conducea o mașina dinspre Utvin spre Timișoara, in care se…

- Un accident rutier, cu 18 persoane implicate, dintre care 4 ranite usor, a avut loc joi seara, in jurul orei 20.00, pe DN4, soseaua care leaga Bucurestiul de Oltenita. Conform reprezentantilor ISU Calarasi, doua autoturisme, unul fiind microbuz, s-au ciocnit la intersectia cu DJ 403, in comuna Soldanu.

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6, la kilometrul 74, intre localitatile Vitanesti si Vaceni, judetul Teleorman, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, soldat cu ranirea a trei persoane. Toate cele trei persoane…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- Potrivit sursei citate, accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere.…

- Potrivit Romania TV, un accident grav s-a produs, sambata, pe DN 1 in stațiunea Sinaia. Potrivit primelor informații, doua mașini s-au ciocnit violent. Opt persoane au fost transportate la spital, printre ele fiind și o femeie insarcinata. Traficul a fost deviat Circulația rutieriera…

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autovehicule, circulatia pe DN11 E574 Brasov ndash; Targu Secuiesc este oprita pe ambele sensuri la km 6, intre Brasov si Harman.Cinci persoane, dintre care doi…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața in jurul orei 10.00, pe A1, sensul de mers Sebeș-Deva. Trei autoturisme au fost implicate, iar traficul este blocat. SMURD Sebeș și o ambulanța SAJ intervin, vineri dimineața, la un accident rutier pe A1, la km 315, pe sensul de mers Sebeș-Deva, zona Pianu.…

- Accident grav in urma cu puțin timp pe DN6, la ieșirea din Sannicolau Mare spre Cenad, județul Timiș, aproape de granița cu Ungaria. Patru persoane au fost ranite dupa ce doua mașini au intrat in coliziune. In fiecare autoturism se aflau cate doua persoane. Doi dintre oamenii implicați in accident au…

- Doua persoane, dintre care una inconstienta, au fost transportate la spital in urma accidentului produs astazi dimineata pe A1, la kilometrul 15 pe sensul de mers catre Capitala, potrivit ISU Bucuresti-Iflov. Sursa citata a informat ca persoana constienta descarcerata si persoana inconstienta au fost…

- Un accident rutier a avut loc, luni dimineata, pe A1 Bucuresti-Pitesti, sensul spre Capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir si doua masini, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. In total, in accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate la spital.

- Un accident a avut loc luni dimineața pe autostrada A1, la kilometroul 15, intre un TIR și doua autoturisme. 11 persoane au fost implicate in accident, din care doua au fost transportate la spital. Accidentul a avut loc pe sensul de mers spre București. La locul accidentului acționeaza 4 ambulanțe…

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica pe DN3, in zona localitatii Lehliu, judetul Calarasi, se arata intr-un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul...

- In accident au fost implicate 3 autoturisme. In urma carambolului, masinile au fost transportate pe platforma pentru ca erau grav avariate. Cei șase raniți au fost transportați la spital pentru a primi ingrijiri medicale.Niciunul dintre cei șase raniți nu este in pericol de moarte, dar…

- Cinci persoane au fost ranite miercuri seara, intr-un accident petrecut pe raza comunei Patrauți, pe E85, in zona șoselei de centura a municipiului Suceava. In accident au fost implicate trei mașini implicate, iar doua persoane au ramas incarcerate.Au intervenit pompierii militari ai ...

- UPDATE Conform primelor informații, un camion an Jandarmeriei, ce transporta garduri, a intrat in alte mașini, iar șoferul ar fi baut.Sapte masini au fost implicate intr-un accident rutier, luni seara, in Capitala, doua persoane fiind ranite usor. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei,…

- Un accident in care au fost implicate sapte masini a avut loc, luni seara, in Capitala, in urma acestuia doua persoane fiind ranite usor si transportate la spital pentru investigatii amanuntite, potrivit Brigazii de Politie a Municipiului Bucuresti. Accidentul a avut loc pe Bulevardul…

- Un accident rutier in care au fost implicate șapte autoturisme s-a produs luni seara pe bd Geniului, pe sensul spre piața Leu, doua persoane fiind ranite ușor. Potrivit polițiștilor rutieri, cauza probabila a accidentului este nepastrarea distanței între vehicule.…

- Accident rutier pe DN 22, in afara localitatii Ramnicelu, impact intre un auto si arborii de pe marginea drumului.Din primele date sunt 2 victime, constiente care au fost preluate de ambulanta si transportate la spital de o Ambulanta si de un echipaj SMURD. La fata locului se afla echiapje ale IPJ Buzau…

- Un accident rutier s-a produs, joi seara, la intersecția strazii Ansberg cu Bulevardul Revoluției din Alba Iulia, chiar vizavi de spitalul județean. Potrivit primelor date, doua persoane au fost ranite dupa o coliziune intre un taxi și un autoturism. Circulația in zona s-a desfașurat o scurta perioada…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate trei autoturisme, s-a produs ieri dimineața, in jurul orei 11:00, pe DN17, la intrare in localitatea bistrițeana Beclean dinspre Șintereag. Conform primelor informații, un barbat in varsta de 30 de ani din Bistrița, in timp ce se deplasa cu un autoturism…

- Sase persoane printre care un baiețel de șase ani au ajuns la spital, dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal. Totul s-a intimplat ieri seara in regiunea satului Pelivan, raionul Orhei. Potrivit poliției, un automobil de model Mercedes Sprinter la volanul caruia se afla un barbat in virsta de 49 de…

- Un accident rutier grav a avut loc in urma cu cateva minute in Baia Mare, la intersectia D-dul Repubilicii cu B-dul Traian. Din informațiile primite, doua autoturisme au fost impliocate intr-un accident iar in urma impactului patru persoane au fost ranite. Trei victime(doi adulti si un copil de 12…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut marti dimineata in judetul Constanta, in eveniment fiind implicate doua autoturisme. Una dintre victime a intrat in stop-cardiorespirator si a fost resuscitata, la fata locului deplasandu-se si elicopterul SMURD, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Circulatia este oprita, luni dimineata, pe DN 64, in localitatea Raureni, judetul Valcea, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme, in urma caruia trei persoane au fost ranite. Vom reveni cu informații!

- Un grav accident rutier s-a petrecut in jurul orei 7.30, pe DN64, in Raureni, langa sediul politiei. Soferul unui autoturism a oprit pentru a vira la stanga si a a fost lovit in spate de un altul si proiectat intr-o ...

- Un teribil carambol produs pe o autostrada din estul Chinei s-a soldat miercuri cu moartea a 18 persoane, au indicat autoritațile, in timp ce imaginile de la locul dramei aratau mașini calcinate sau transformate in epave, relateaza AFP.

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs luni pe DN 1, intre Alba Iulia si Sintimbru, si in care au fost implicate doua autoturisme si un microbuz de calatori. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, comisar Luminita Prodan, soferul unui autoturism…

- Accident in Coltirea in urma cu putin TIMP. Doua MASINI IMPLICATE. Patru PERSOANE RANITE. O PERSOANA incarcerata.Trafic BLOCAT Politistii au fost sesizati ca in Coltirea la iesirea spre Ardusat, a avut loc un accident de circulatie. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, la intersectia strazilor Semanatorului cu Frunzelor. Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au deschis o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut evenimentul. In accident au fost…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN22 Constanta Tulcea, la iesire din Ovidiu, dupa sensul giratoriu de la Celsy. Din primele informatii doua masini, care circulau pe sensul catre Constanta au fost avariate. Ambele sunt inmatriculate in judetul Constanta. Sursa foto: ZIUA de Constanta…

- Potrivit Politiei Prahova, coliziunea a avut loc pe DJ 100B, intre Balta Doamnei si Lacul Turcului, intre doua autoturisme, din cauza neacordarii de prioritate.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca in accident au fost implicate zece persoane, din care doi adulti…