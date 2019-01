Accident mortal langa Palazu Mic. Judecatorii au luat o decizie definitiva

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi tinerii decedati zilele trecute in accidentul din Palazu Mic, judetul Constanta, vor fi condusi astazi pe ultimul drum. Tot azi, tanarul, de 22 de ani, acuzat de producerea tragediei a cerut sa fie eliberat din arestul preventiv. Pana la acest moment, instanta nu luase nicio decizie.Tanarul…

- Vlad Andrei Alexandru, șoferul in varsta de 22 de ani care a ucis doi tineri in urma unui teribil accident rutier pe care l-a provocat in apropierea localitații Palazu Mare, din județul Constanța, a fost reținut pentru 24 de ore. Maine el va fi prezentat in fața instanței cu propunerea de arestare preventiva.…

- Soferul baut care a provocat accidentul mortal din aceasta dimineata de la Palazu Mic a fost adus in fata anchetatorilor. Doi tineri au murit pe loc si alti doi sunt raniti.Reamintim ca, tanarul a condus un autoturism pe DN 22, dinspre Tulcea catre Constanta, iar la un moment dat, ajungand la km 265,…

- Tribunalul Constanta a decis ieri ca tanarul, in varsta de 33 de ani, din Negresti Oas, judetul Satu Mare, acuzat de producerea unui grav accident rutier, sa ramana in stare de arest preventiv. Cel in cauza este acuzat de producerea accidentului rutier din data de 21 noiembrie 2018, pe podul rutier…