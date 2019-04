Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este ingreunat, duminica, pe DN 2 Focsani – Bacau, intre localitatile Sascut si Adjud din judetul Bacau, ca urmare a unui accident rutier, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Doua persoane au fost ranite usor si transportate la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica pe DN 2 intre localitatile Sascut si Adjud, circulatia desfasurandu-se ingreunat in zona, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ministrul interimar al Justiției,…

- Trei persoane au fost grav ranite, duminica dimineata, dupa ce un TIR si o masina au intrat in coliziune in judetul Arges, pe DN 65. O persoana a ramas incarcerata. La fata locului a intervenit elicopterul SMURD. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arges, pe DN65 Pitesti – Slatina, in comuna Lunca Corbului, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un TIR. In urma evenimentului trei persoane au fost ranite grav (una incarcerata).Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, circulatia rutiera este oprita pe DN 21, la iesirea din localitatea Slobozia Noua spre Braila, judetul Ialomita, din cauza unui accident.Pe fondul unei patrunderi pe contrasens, un autoturism a intrat in impact…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN13A Praid Odorheiu Secuiesc, in zona localitatii Lupeni judetul Harghita , a avut loc o coliziune intre un autocamion si o autoutilitara.In urma impactului, trei persoane au fost ranite.Circulatia rutiera se desfasoara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Suceava, traficul rutier este blocat pe DN2E Falticeni – Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii din cauza unui accident in care au fost implicate un microbuz(8 pasageri) si o autoutilitara. In urma evenimentului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Turda al autostrazii A3 Gilau – Turda, la kilometrul 32, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un TIR si un microbuz. In urma impactului, microbuzul s-a rasturnat pe carosabil. Mai multe persoane…