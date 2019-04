Stiri pe aceeasi tema

- NEATENTIE… Un nou accident a avut loc, in urma cu puțin timp, la ieșirea din municipiul Vaslui spre Muntenii de Jos, dupa ce șoferul unei dubițe nu a acordat prioritate unui alt autoturism, care venea din sens opus. Conducatorul auto al mașinii albe venise din rondul de la ICIL și circula pe banda intai,…

- O femeie de 43 ani din Galati a ajuns luni la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate, dupa ce i s-a facut rau la volan si a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate de pe faleza Dunarii, pe care...

- Un accident rutier in lant a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN7 Valea Oltului. Potrivit ISU Valcea, cinci autoturisme s au ciocnit in apropierea localitatii Brezoi. Trei persoane, printre care si o femeie insarcinata, au fost ranite. Reprezentantii ISU Valcea au precizat ca doua dintre victime,…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi la iesire din localitatea Bacesti, judetul Vaslui. Potrivit ISU Vaslui, din primele informatii un autoturism s a rasturnat. Doua persoane au fost ranite. La fata locului se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaaj EPA cu 8 subofiteri…

- Joi, 7 februarie, femeie de 48 de ani din Vaslui a fost gasita decedata in baie. Descoperirea a fost facuta dupa vecinii nu au mai vazut-o pe femeie de cateva zile iar cainele acesteia latra in apartament.

- INCIDENT… Trei persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc pe soseaua Stefan cel Mare din municipiul Vaslui, la iesire din oras. Un barbat de 64 de ani a intrat pe contrasens si a lovit o alta masina. In urma impactului, toate persoanele implicate in accident au fost transportate la…