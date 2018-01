Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Inspectoratul National de Patrulare anunta ca in dimineata de marti, 30 ianuarie, pe strada Ismail din Chisinau, soferul unui BMW l-ar fi amenintat cu un pistol pe un alt participant la trafic.

- Un barbat din Fundeanu ar fi vrut, sambata seara, sa isi puna capat zilelor impuscandu-se cu arma de vanatoare cu alice dar, din fericire pentru el, prima oara a tras si a scapat cu viata fiind doar ranit. I s-a facut teama si a renuntat chemand si un amic sa il ajute. ”Am intervenit in localitatea…

- Primul dintre barbați, cel de 61 de ani, a fost oprit in trafic joi seara, la Timișoara. Polițiștii de la Secția 2 au fost cei care l-au tras pe dreapta și i-au cerut documentele la control. Șoferul nu avea carnet de conducere, iar in timpul verificarilor oamenii legii au aflat ca permisul i-a fost…

- O tanara mama a murit in conditii suspecte, dupa ce a nascut la un spital privat din Constanta. Si-a imbratisat bebelusul pe care l-a nascut natural, apoi a intrat in stop cardio-respirator. La extragerea placentei, medicul ar fi gresit si ar fi rupt uterul, acuza familia. Mama a facut hemoragie si…

- Polițiștii din Buzau au deschis o ancheta dupa ce, pe o rețea de socializare, au aparut imagini în care o eleva este lovita în mod repetat de un coleg, în timp ce se aflau în microbuzul școlar, fara ca vreun adult sa intervina. Și la școala se fac cercetari. Pe imaginile care…

- Producatorul de mobilier pentru baie Savini Due din Sebes, controlat de omul de afaceri italian Piersante Savini, estimeaza pentru acest an o crestere de 15% a afacerilor fata de anul trecut, cand cifra de afaceri a companiei a ajuns la 25,7 mil. euro. Reprezentantii companiei spun ca in continuare…

- Impact cu un copac si un tir rasturnat, aproape sa intre in peretele unei case, pe DJ 251 la Smardan. Un sofer din Slobozia, de 42 de ani, care transporta 22 de tone de zahar spre o fabrica de dulciuri din Smardan, a pierdut controlul directiei, in zona unei curbe, a lovit un copac pe care l-a scos…

- Un pasager al unui tramvai a decedat in timp ce mijlocul de transport in comun se afla in statia din apropiearea restaurantului McDonald's, langa Spitalul Judetean de Urgenta. Barbatului i s-a facut rau in tramvai, vatmanul a observat si a sunat la 112 si un echipaj SMURD a sosit si imediat a inceput…

- Purtatorul de cuvant al institutiei, Petrica Rade, a declarat pentru AGERPRES ca cei doi barbati se aflau marti dupa-amiaza intr-o ambarcatiune de agrement care se indrepta spre Portul Tulcea, atunci cand barca s-a ciocnit de remorcherul "Sfanta Ana" care pleca din dana 1 Marina situata in apropierea…

- Luni dupa amiaza, pe autostrada A1, sens de mers Arad spre Timișoara, un microbuz a lovit doi tineri din Israel aflați langa mașina lor care staționa pe banda de urgența. Șoferul microbuzului ar fi susținut ca i-a intrat soarele in ochi și nu i-a observat pe cei doi langa mașina staționata. Polițiștii…

- A fost confirmat diagnosticul de rujeola in cazul copilului in varsta de doi ani decedat saptamana trecuta in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, a declarat presei, luni, directorul DSP Suceava, Sebastian Jureschi. Un copil in varsta de…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat, duminica, pentru News.ro ca sambata dupa-amiaza in comuna Costeiu a avut loc un furt dintr-o locuinta. "Politistii de la Sectia 7 rurala Lugoj au fost sesizati de catre un barbat ca persoane necunoscute au…

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- Un copil in varsta de de 2 ani din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei a decedat in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, Mihai Ardeleanu, a declarat pentru AGERPRES, vineri, ca exista suspiciuni…

- Un accident mortal, soldat cu decesul unei fete de 11 ani, a avut loc, joi noaptea, pe DN 10, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc. Soferul implicat este un barbat de 27 de ani, care nu avea permis de conducere si care bause. In acest caz, a fost intocmit dosar penal, transmite News.ro . “Referitor…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, Elena Megherea a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc la intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Circumvalatiunii, din Timisoara. "S-a deplasat la locul interventiei o autospeciala cu modul de…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru…

- Clipe de groaza pentru doi copii și o femeie, raniți pe trecerea de pietoni in Galați. Aceștia au ajuns la spital, dupa ce au fost spulberați de un șofer care nu le-a acordat prioritate. Accidentul a avut loc, marți, pe strada Oțelarilor din Galați. O femeie de 45 de ani și doi copii, de opt și noua…

- Polițiștii salajeni au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului fara incuviințarea poliției fața de un barbat care a provocat un accident de circulație la Romanași.

- Un barbat in varsta de 52 ani, din Motru, judetul Gorj, a murit, miercuri, la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, dupa ce un container metalic a cazut pe el, in timp ce se afla la cumparaturi intr-un supermarket. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj, Florin…

- Un biciclist din Liesti, in varsta de 56 de ani a fost accidentat de un autoturism si a decedat. S-a intamplat la Liesti, duminica seara, 17 decembrie 2017. Un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Galati a intervenit. "Din pacate leziunile suferite in urma impactului au fost incompatibile cu…

- Barbat banuit de braconaj cinegetic, oprit cu focuri de arma, de politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase. Agentul care a efectuat focurile de avertisment este acelasi care, in urma cu patru luni a fost ranit in urma unei misiuni asemanatoare. In data de 11.12.2017, in…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, pentru News.ro, ca un autoturism a cazut intr-un canal care alimenteaza statia de apa din municipiul Reghin, cauza accidentului nefiind cunoscuta. Virag a spus ca la fata locului au intervenit…

- Accident grav in Constanța. Un barbat este in coma dupa ce a fost spulberat de o mașina pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona Oborului Duminical. Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa acorde ingrijiri medicale unui pieton care a fost lovit de o mașina. In urma impactului…

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.1C, in localitatea Lapusel a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca un baimarean de 52 de ani, care conducea un autoturism dinspre Baia Mare spre Somcuta Mare, a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune frontala cu…

- Va informam, miercuri seara, ca doua persoane si-au pierdut viata intr-un accident de circulatie petrecut in vestul tarii, dupa ce doua masini au intrat in coliziune. Cercetarile politistilor rutieri au aratat ca un barbat in varsta de 30 de ani, din județul Bihor, care conducea un autoturism pe soseaua…

- Un batran de 79 de ani din județul Vaslui este dat in urmarire naționala dupa ce a fost externat, in urma cu patru zile, de la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Vaslui fara sa fie anunțate rudele. Conducerea unitații medicale a dispus efectuarea unei anchete interne pentru a stabili cum de…

- O ancheta a fost deschisa, duminica, dupa ce un barbat a fost gasit carbonizat într-o masina care a luat foc, în localitatea Ighiu, judetul Alba. Politistii si procurorii fac cercetari pentru ucidere din culpa, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvânt…

- UPDATE 18:44 Deputatul Radu Vasilica, ranit grav, sambata seara, intr-un accident de motocileta, a fost transportat de la Spitalul din Pitesti, la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, acesta avand fracturi multiple, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Spitalului…

- Politistii gorjeni au inceput o ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu, dupa ce o pacienta a reclamat ca i-a fost furat telefonul mobil. Aparatul fusese lasat ieri la incarcat, intr-un salon de catre o tanara, de 27 de ani, din comuna Dragutesti. Femeia se afla internata in unitatea medicala…

- Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Ciprian Cornea, a declarat ca incendiul a fost localizat si nu mai exista pericol de extindere. "Un incendiu a izbucnit miercuri seara pe strada Berariei din Cluj-Napoca, la subsolul unei cladiri unde este un atelier de confectionare boxe audio. Mai ard materiale…

- Salvați Copiii Romania, cu sprijinul sponsorilor, a donat, miercuri, spitalului din Timișoara o masa radianta, un monitor de funcții vitale, doua infuzomate și doua perfuzomate, aparate medicale destinate tratarii copiilor nascuți inainte de termen. „Colegii mei care fac garzi simt…

- Cinci copii care se aflau intr-o statie de autobuz in localitatea Liteni, din comuna Moara, au fost raniti usor dupa ce un autoturism a intrat in ei, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Accidentul s-a produs in jurul pranzului, toti cei 5 copii fiind constienti…

- Un barbat de 43 ani, detinut in Penitenciarul Galati, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati dupa ce a incercat sambata sa se sinucida, a anuntat duminica, directorul Serviciului de Ambulanta Galati, Mihai Polinschi, potrivit AGERPRES. "Un echipaj de la Servicul de…

- Primul dintre barbați, in varsta de 34 de ani, a fost depistat pe raza localitații Grabaț in noaptea de miercuri spre joi. Polițiștii și-au dat seama ca e baut și l-au pus sa sufle in etilotest. Rezultatul aparatului a fost de 1,18 miligrame de alcool pur per litru in aerul expirat. Șoferul…

- O persoana a sunat la 112 și a anunțat ca o mașina a cazut in canalul de fuga, in aval de hidrocentrala din localitatea Zigoneni, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș. La locul incidentului au intervenit o autospeciala de pompieri cu o barca, un echipaj…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a murit sambata seara dupa ce a traversat strada printr-un loc nepermis. Barbatul nu s-a asigurat inainte de a traversa. Accidentul s-a petrecut in Galați, pe DN26. Potrivit Libertatea, polițiștii au deschis un dosar penal și in momentul de fața se fac cercetari…

- Trei persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, dintre care una grav, in urma unui accident produs joi intre un camion si o masina, pe un drum national din judetul Caras-Severin. Accidentul rutier a avut loc, joi, pe DN 6, intre localitatile Slatina Timis si Ilova, din judetul Caras-Severin, intre…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin, a declarat ca un accident cu victime in care au fost implicate doua aututorisme s-a produs sambata pe DN 25, pe raza comunei Movileni. "Cele doua masini au fost gasite de politistii sositi la fata locului pe acelasi sens de mers si din primele cercetari…

- Sistemul de sanatate giurgiuvean ramane o prioritate pentru Consiliul Județean Giurgiu. Alaturi de investițiile realizate, in derulare sau viitoare la Spitalul Județean de Urgența, si Serviciul de Ambulanța este in atenția autoritaților județene. Recent, intr-o emisiune televizata, presedintele Marian…

- Circulatia feroviara pe ruta Miercurea Ciuc-Sancraieni a fost reluata Circulatia feroviara pe ruta Miercurea Ciuc-Sâncraieni a fost reluata, dupa aproape doua ore de întrerupere din cauza unui accident care a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata la iesirea din municipiu.…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a precizat ca masina a fost lovita de trenul Regio 4505, care circula pe ruta Brasov-Miercurea Ciuc, la trecerea la nivel cu calea ferata. Soferul a suferit un traumatism cranio-cerebral,…