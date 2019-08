Accident grav pe Centura Caransebeșului „Din primele cercetari a rezultat faptul ca un conducator auto de 30 de ani din Timișoara, in timp ce conducea un autoturism din direcția Lugoj catre Orșova, s-ar fi angajat in depașirea autoturismului din fața sa și ar fi patruns pe contrasens, unde ar fi intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism condus de un barbat de 29 de ani din județul Arad. In urma accidentului a rezultat ranirea ușoara a celor doi conducatori auto și ranirea grava a doua persoane, o tanara de 27 de ani din prima mașina și o femeie de 31 de ani din a doua mașina. Toate cele patru persoane au fost transportate… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

