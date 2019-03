Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un TIR pe DN7, in zona localitații Burjuc din județul Hunedoara. „Accidentul s-a produs dupa ce un autotren al carui conducator auto nu s-a asigurat la efectuarea virajului spre stanga, pentru a patrunde intr-o parcare, a lovit…

- Alte doua persoane au murit din cauza gripei, fiind vorba despre un barbat din judetul Sibiu si o femeie din judetul Hunedoara, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Astfel, numarul total al deceselor se ridica la 151. Potrivit CNSCBT, un barbat…

- O femeie și-a pierdut viața in urma unui accident rutier petrecut astazi in localitatea timișeana Sacalaz, la cațiva kilometri de Timișoara. Conform IPJ Timiș, „un barbat de 40 de ani a condus un autoturism pe str. a 5-a din Sacalaz, iar la intersecția cu str. a 8-a nu a acordat prioritate unui autoturism…

- Impact devastator intre doua masini. O femeie a murit pe loc iar un copil de 5 ani a fost grav ranit O femeie in varsta de 65 de ani a decedat, iar un copil de 5 ani a fost transportat la spital. Tragedia a avut loc in localitatea Sacalaz. „Un barbat de 40 de ani a condus un autoturism, iar intr-o intersectie…

- Doi copii de 10 ani si 15 ani si o femeie au murit in noaptea de duminica spre luni, cel mai probabil intoxicati cu fumul de la un generator, intr-o locuinta din Craiova. Alte trei persoane gasite in aceeasi camera au fost transportate la spital, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a murit, in urma unei intoxicatii cu monoxid de carbon, iar o femeie, care se afla cu acesta in aceeasi incapere, a fost transportata la spital in stare de inconstienta.

- Un barbat a murit si un altul a fost transportat la spital in coma, luni dupa-amiaza, dupa ce salvatorii i-au gasit intoxicati cu monoxid de carbon in subsolul unei cladiri aflata in constructie...

- Un barbat și o femeie, ambii in varsta de 31 de ani, au murit intr-un teribil accident produs azi dimineata.Trei masini s-au ciocnit in sectorul Botanica al Capitale. Totul s-ar fi intamplat din cauza vitezei excesive.