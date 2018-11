A venit iarna pe drumurile din vestul tarii. S-a intervenit cu utilaje pe mai multe sosele

Stiri pe aceeasi tema

- FRIMA DE TRANSPORT INTERNATIONAL, CU SEDIUL IN TIMISOARA, PLECARE DIN ORADEA, ANGAJAM SOFERI PROFESIONISTI. OFERIM SERIOZITATE, CONDITII DE LUCRU PE CAMIOANE EURO 6, SI FLEXIBILITATE IN COLABORARE. VENITUL LUNAR ESTE SIGUR SI SATISFACATOR. CONTACT: 0735140274 Adauga Comentarii…

- Important de menționat este ca Berarescu nu lucreaza la scara industriala. E un tipicar, mereu in acord cu spiritul berii adevarate. Din 16 noiembrie, o sa va arate ce poate. Cu ce sa va serveasca? O Weizen, ca-n Germania? Pentru incepatori, o bere Pale Ale? O IPA aromata? Una ca-n New England…

- Cu 16 puncte acumulate dupa 8 jocuri, handbalistele de pe Crișul Alb ocupa locul secund, avand 5 succese, o remiza – in etapa trecuta, la Reșița – și doua eșecuri – unul surprinzator, care ar putea cantari destul de mult, cu „satelitul” Minaurului, chiar pe propriul teren.…

- O serie de zone de pe drumurile naționale din zona de vest a Romaniei vor fi dotate cu un nou sistem de avertizare rutiera, care ar trebui sa ofere mai multa siguranța in trafic. In premiera, un astfel de sistem, care asigura o vizibilitate mai buna a intersecțiilor cu sens giratoriu, a fost…

- Angajam lacatusi mecanici pentru punctul de lucru confectii mecanice din Timisoara, Calea Buziasului. Oferim: – salariu motivant – tichete de masa in valoare de 15 RON pe fiecare zi lucrata – prime periodice de Pasti si de Craciun – ore suplimentare…

- Numarul clientelor care trec pragul salonului este tot mai mare, doamnele venind si din afara judetului, dar si din afara tarii. Chiar la finele saptamanii trecute salonul a fost vizitat de trei doamne din Cehia! „Pentru noi e o deosebita bucurie și, in același timp, o mare realizare sa avem cliente…

- Aproximativ 500 de IT-iști din Timișoara sunt așteptați in ansamblul mixt Openville, la un eveniment inedit. Joi, 13 septembrie, United Business Center, in parteneriat cu Asociația Banat IT, organizeaza, de la ora 18.30, evenimentul Banat IT Autumn BBQ. Este o intalnire informala de networking,…

- „Din cauza unei coliziuni intre un autoturism si un autotren, traficul rutier pe sensul catre Arad al autostrazii A1 Timisoara – Arad se desfasoara ingreunat (este afectata banda numarul 1) la km 517, in zona localitatii timisene Murani. Potrivit primelor date, in urma impactului, trei persoane au…