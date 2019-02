Stiri pe aceeasi tema

- Procedura prin care pot fi despagubiți este destul de complicata, iar oamenii iși primesc cu greu banii pierduți in gropile din asfalt. Cu un kilometru inainte de intrarea pe autostrada A1 - in județul Timiș - gropile aparute in asfalt, imediat dupa ce s-a topit zapada, le pun probleme mari șoferilor.…

- Circulatia rutiera pe A3 intre strada Petricani si Șoseaua de Centura a fost inchisa, a anuntat vineri seara Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, din cauza poleiului de pe carosabil, circulatia rutiera pe autostrada urbana A3 - tronsonul de…

- Reteaua de autostrazi din Romania trece bariera de 800 de kilometri cu cei 101 noi kilometri adaugati in acest an, desi numai 60 dintre acestia au fost dati efectiv in folosinta, intrucat pe 43 de kilometri din loturile 3 si 4 Lugoj-Deva trebuie remediate „mici gauri de 500 de metri”, potrivit unui…

- Reteaua de autostrazi din Romania trece bariera de 800 de kilometri cu cei 101 noi kilometri adaugati in acest an, desi numai 60 dintre acestia au fost dati efectiv in folosinta, intrucat pe 43 de kilometri din loturile 3 si 4 Lugoj-Deva trebuie remediate "mici gauri de 500 de metri". Astfel,…

- Primul tronson de autostrada urbana din România a fost inagurat vineri, dupa șase ani. Porțiunea care leaga A3 de Șoseaua de Centura a Capitalei și ajune în zona Petricani, are puțin peste trei kilometri și, cu viteza maxima legala, poate fi

- ARAD. Modernizarea drumului judetean care face legatura intre Neudorf si judetul Timis pare sa se loveasca deja de anumite probleme. Proiectul, finantat din fonduri europene, prin ADR Vest, a ajuns la faza primului strat de asfalt, cel de legatura. Numai ca asfaltul respectiv a cedat. „Traficul a fost…

- Lucian Sova a raspuns astfel solicitarii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) de inlaturare a sa din functie, care ar fi incercat sa reglementeze piata de transport de persoane pentru a favoriza "anumite grupuri de interese". "Intotdeauna, cei care…

- Prima autostrada urbana din Romania nu va fi gata de 1 decembrie. Motivul: constructorul sufera de lene. Ministrul Transporturilor Lucian Sova a fost astazi in vizita la „ciotul” de autostrada urbana care strapunge soseaua Petricani iar la final a anuntat ca firma care trebuie sa finalizeze drumul…