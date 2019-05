Stiri pe aceeasi tema

- Moartea designerului Razvan Ciobanu ridica multe semne de intrebare. De la modul in care fost gasit trupul fara suflare al creatorului, la declaratiile prietenilor si ale celor care l-au vazut in noaptea fatidica, toate duc la creionarea unor ipoteze socante!

- Un sofer roman care era blocat intr-un ambuteiaj pe o autostrada din Marea Britanie a fost devastat cand a aflat ca iubita sa era victima accidentului din cauza caruia traficul se desfasura cu dificultate.

- O romanca de 24 de ani, Sorina Gheorghe, a murit intr-un accident rutier produs pe o autostrada din Marea Britanie dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un bolid. Iubitul ei, Cristian Miculaiciuc, șofer in Anglia, la o firma de curierat, era blocat in trafic cand a aflat ca in accidentul…

- O tanara de 23 de ani din judetul Cluj si-a gasit sfarsitul la Paris, unde se afla in vacanta impreuna cu iubitul ei. Fata si-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a cazut in gol de la peste 10 metri inaltime, chiar in fata barbatului care intentiona sa o ceara de sotie in capitala Frantei. In timpul…

- Compania i-a descris drept "una dintre cele mai iubite trupe din Marea Britanie". Duo-ul isi lansase recent albumul de debut si fusese prezentat de BBC Introducing. Heist Or Hit a transmis ca au murit "intr-un accident de trafic la primele ore, miercuri, in timp ce se indreptau catre un spectacol in…

- Mike Thalassitis a murit. Vestea a fost data de managerul lui, insa cauza mortii inca nu a fost confirmata. Fanii au fost socati la auzul vestii si au lasat multe mesaje pe toate platformele de socializare. Citeste si INSULA IUBIRII 2019: trei dintre ispite au fost dezvaluite, surpriza mare…