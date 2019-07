Stiri pe aceeasi tema

- Metoda ”Accidentul”, careia i-au cazut prada și locuitori ai județului Alba, a produs o victima. Ceea ce se temea toata lumea ca se poate intampla, s-a intamplat, la Vaslui. O femeie de 64 de ani a murit dupa ce o persoana necunoscuta a sunat-o si a anuntat-o ca nepotul ei a suferit un grav accident.…

- Actorul american Cameron Boyce a incetat din viața la varsta de 20 de ani. Acesta a murit in somn, din cauza unor probleme medicale. Cameron Boyce a jucat in seria Descendants, iar cariera...

- Catrinel Sandu trece prin momente dificile dupa ce tatal ei, Nicu Sandu, s-a stins din viața duminica seara, la Spitalul Colentina din Capitala, unde fusese internat in urma cu mai bine de trei luni de zile.

- Un accident grav s-a produs duminica pe DN25, in localitatea Draganesti din Galati. Un politist aflat in timpul liber a incercat sa evite un caine care i-a aparut in fata, dar a intrat frontal intr-un autoturism care venea din sens opus.

- Noa Pothoven, adolescenta din Olanda, care a ajuns in atenția presei din intreaga lume dupa ce s-a spus ca a primit dreptul de a fi eutansiata, a murit de fapt din alte cauze. Noa Pothoven, tanara in varsta de 17 ani, a dezvaluit lumii intregi drama sa in paginile unei carți autobiografice, „Sa caștigi…

- Un baiețel de 2 ani a scapat ca prin urechile acului din ghearele morții, dupa ce parinții lui au murit. Un caz cutremurator a avut loc in Ucraina. Un baiețel in varsta de doi anișori a scapat de moarte. O fracțiune de secunda, iar acum baiețelul nu ar mai fi existat. Conform The Sun, baiețelul in varsta…

- Despre problemele sale cu banii, Razvan Ciobanu a vorbit mereu deschis. Acum șase luni, creatorul de moda a recunoscut ca este plin de datorii. Ba mai mult, nu de putine ori povestea ca s-a imprumutat de la prieteni!