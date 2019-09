A murit artistul american Daniel Johnston, figură emblematică pentru scena rockului alternativ Muzicianul a construit in aproape 40 de ani un univers poetic unic, populat de utopii copilaresti, probleme de comunicare si iubire pierduta. In ultimele luni, enigmaticul autor, compozitor, interpret si artist vizual a revenit de mai multe ori la spital pentru probleme renale, a indicat Dick Johnston, insa moartea sa a fost ''neasteptata''. 'Nu mai departe de ieri, moralul lui era bun (...) arata si se simtea cu adevarat bine', a precizat el. Beatles, super-eroii din benzile desenate Captain America, fantoma Casper sau King Kong au figurat printre eroii recurenti din compozitiile sale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

