- Barbatul care a lovit doua femei, zilele trecute, in Drumul Taberei, din București, a fost prins. Acesta este insa internat in spital, iar polițiștii il vor putea audia abia cand vor primi acordul medicilor.

- Un tanar de 23 de ani din localitatea Odobesti, judetul Dambovita, este acuzat de tentativa de omor dupa ce a atacat cu un cutit un alt barbat, pe o strada din localitate. Suspectul a fost retinut, potrivit Agerpres.”In cursul serii de 14 septembrie, politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Un tanar din București a fost confundat de polițiști cu un talhar. Acesta corespundea semnalmentelor date de o femeie careia i se furase telefonul pe strada. Joi, polițiștii din cadrul Secției 7 din Capiutala au fost anunțați de o femeie in varsta de 34 de ani ca un barbat necunoscut i-ar fi smuls telefonul…