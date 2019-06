Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…

- Numarul de suporteri e departe de a mai fi impresionant in general la cluburile de fotbal din tara, daramite in Banat, unde inca se resimt efectele picajului „fostei” Poli. In mod inedit insa, desi intre formatiile vestice ale Ligii a II-a ASU Politehnica e momentan a treia la capitolul performanta…

- Meci foarte important maine pe „Stiinta” pentru ASU Politehnica. „Baietii in ghete” nu-si permit un pas gresit cu modesta CS Balotesti dupa ce intermediara i-a adus mai aproape de zona rosie cu trei etape inainte de final. Vestea buna din tabara alb-violeta e ca, in premiera in aceasta primavara, Cosmin…

- ASU Politehnica a fost invinsa, scor 0-2, pe terenul Sportului Snagov. Pana cu 20 de minute inainte de final jocul parea sa se indrepte spre o remiza alba. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu nu a scapat de emotii pe final se sezon si e obligata sa invinga in urmatorul joc. Prima repriza de la Ghermanesti…

- „Baietii in ghete” au trecut pe langa un succes cu rezonanta in fata ocupantei primului loc din Liga a II-a. ASU Politehnica a fost condusa de Academica Clinceni, a preluat conducerea in repriza secunda, dar a primit gol in al treilea minut al prelungirilor si jocul de pe „Stiinta” s-a incheiat la egalitate,…

- „Baietii in ghete” au parte sambata de al treilea derby consecutiv in aceasta primavara. Dupa duelurile locale cu Ripensia si ACS Poli, ultimul incheiat cu un esec dureros, ASU Politehnica are sansa de a se revansa in ochii suporterilor pe terenul lui UTA. Alb-violetii vor avea acum parte si de suportul…

- Fara varf de meserie in Arges, ASU Politehnica s-a zbatut mult pentru macar un punct la Mioveni. Gazdele s-au impus insa cu 1-0 dupa un sut deviat iar Octavian Ursu, realizator in meciul cu Petrolul, a ratat un penalty in repriza a doua, executia sa lovind bara. Dupa acest rezultat „Baietii in ghete”…