A castigat Miss Fitness Univers la noua luni dupa ce a nascut Anca Bucur a castigat titlul Miss Fitness Univers pentru a sasea oara. De aceasta data reusita este cu atat mai impresionanta cu cat a nascut in urma cu doar noua luni. Romanca si-a recuperat silueta in timp record si a reusit sa fie din nou in forma maxima pentru competitia ce a avut loc in Miami. „A fost cea mai frumoasa, grea, interesanta, emotionanta si inspirationala provocare pentru mine! Dar am reusit! Chiar am reusit! Acest trofeu imi confirma ca poti sa faci orice iti doresti, atat timp cat exista implicare, disciplina, ambitie,…