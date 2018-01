Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai cunoscuta artista din mediul online a venit la „Prietenii de la 11” cu povești matinale și pesa noua: "De la cinci ani cant", a spus Bibi, caci muzica este pasiunea sa cea mai mare. Și o credem pe cuvant!

- Amy Everet, o adolescenta de 14 ani care a devenit imaginea unui cunoscut brand australian, și-a pus capat zilelor din cauza mesajelor pe care le-a primit pe rețelele de socializare. Cazul a șocat opinia publica din Australia iar parinții fetei trag un semnal de alarma cu privire la campaniile de harțuire…

- Comertul electronic a devenit o parte integrata a vietii omului modern, iar ca si o confirmare a acestui fapt sta chiar numarul din ce in ce mai mare de magazine online care se lanseaza zilnic pe Internet. Avand in vedere succesul incontestabil pe care astazi comertul electronic il inregistreaza in…

- Acest test simplu este foarte raspandit printre psihologi și ii ajuta pe oamenii de rand sa gaseasca echilibrul dintre viața personala și cea profesionala, scrie feminis.ro. Citeste si Sfaturi despre bani date de un tanar care si-a dobandit independenta financiara si s-a pensionat la 30 de…

- Știai ca un ou fiert tare te poate ajuta sa reglezi nivelul zaharului din sange? Iata cum! Un nivel ridicat de zahar in sange pentru perioade lungi poate crește riscul apariției bolilor de inima și accidentelor vasculare cerebrale, bolilor de rinichi, problemelor de vedere și problemelor nervoase.…

- De ce musca copiii mici? 1. Experimenteaza Copiii isi musca jucariile, hainele, suzetele, degetele si chiar sanul mamei. De ce? Pentru ca experimenteaza! Nu este nimic rau sau gresit in aceasta etapa de experimentare. Copiii fac acest lucru ca sa invete. De aceea este indicat ca un…

- In timp ce „Star Wars: The Last Jedi“ a primit atat reactii pozitive, cat si negative din partea fanilor francizei, in cel de-al optulea episod exista un personaj pe care toata lumea l-a laudat: Kylo Re/Ben Solo. Mai mult, o scena in care el se afla in centru a dat nastere unui nou trend pe retelele…

- Votata de autoritatile germane in luna octombrie 2017, dar aminata pentru intrarea in vigoare pina la inceputul acestui an, o noua lege care prevede amenzi usturatoare pentru distribuirea mesajelor care incita la ura si acte de violenta pune in dificultate administratorii retelelor de socializare, obligati…

- Aport minim de calorii Merele au o densitate calorica mica și un conținut mare de apa, un fruct de marime medie fiind alcatuit din aproximativ 85% lichid. Alimentele bogate in apa ofera organismului o senzație de sațietate indelungata, reducand numarul de calorii zilnice. Un mar are, in medie,…

- De saptesprezece ani, Dan Negru surprinde telespectatorii cu un program exceptional in seara dintre ani, iar aparitiile fidele in cadrul celei mai spectaculoase petreceri de revelion, organizate de Antena 1, nu sunt trecute cu vederea de public. Si anul acesta, vedeta va serba cea de-a optsprezecea…

- Pe cit sint de frumoase si incarcate de magie, pe cit de mult le asteptam si pe cit de fericite suntem la gindul celor citeva zile petrecute in sinul familiei, pe atit pot fi de stresante sarbatorile de iarna. Pregatirile pentru masa de Craciun, intilnirile cu zeci de rude si prieteni si stresul cumparaturilor…

- Crezi cu tarie in zodiac și citești horosopul in fiecare zi? Astrele se randuiesc zilnic și astfel iți favorizeaza sau nu anumite aspect ce țin de viața ta. Insa, daca deja ai explorat cum se cuvine toata partea cu horoscopul tradițional, nu ai vrea sa afli și care este zodia ta de zodiac chinezesc…

- Magdalena Serban din Teleorman s-a trezit implicata, fara sa vrea, in cazul crimei de la metrou, dupa ce profilul ei de Facebook a fost confundat de internauti cu cel al criminalei din Craiova, din cauza coincidentei de nume.

- Proiectul Guvernului de reintroducere a pedepsei cu inchisoarea pentru angajatori, daca nu achita in 55 de zile obligațiile aferente salariilor, prezentat joi de Profit.ro , nu ține cont de faptul ca durata medie de colectare a creanțelor de catre firme a crescut de la 60 zile, in urma cu zece ani,…

- V-ați echipat mașina cu anvelope de iarna?! Este obligatoriu, atunci cand se circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei. Autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Cum se circula in Pasul Tihuța:

- Plantele de apartament sunt o binecuvantare pentru cei care le cresc, mai ales daca locuiesc la bloc. In afara improspatarii aerului, ele sunt si o bucurie pentru ochi si suflet. Acum, cand suntem in perioada rece, trebuie pregatite si ele. Acum este momentul sa profitam de perioada de repaus vegetativ…

- PS Ignatie, episcopul Husilor, vorbeste in traditionala pastorala adresata credinciosilor in pragul sarbatorilor de iarna despre spiritul pierdut al Craciunului, despre materialismul care domina sarbatorile zilelor noastre, despre ”divortul de Dumnezeu”, dar si despre educatia copiilor.

- BERBEC Cei nascuti in aceasta vreme nu pot sta prea mult timp singuri. Asa ca daca nu au inca pereche, in aceasta iarna sigur vor face pasul cel mare si se vor indragosti pana peste urechi. Iar vestea cea mai buna e ca cei care incep relatii in perioada urmatoare au mari sanse sa ramana alaturi…

- Ce vraji se fac de Sfantul Andrei ca sa aiba efect cu adevarat? Orice s-ar spune, nu e noapte in an mai incarcata de simboluri, de magie, de trairi, ritualuri si chiar spaima, ca aceea de dinaintea sarbatorii crestine a Sfantului Apostol Andrei, cel intai chemat, ocrotitorul

- La jumatatea anului 2017, in jur de 98% dintre gospodariile din Romania beneficiau de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contra-cost, fiind inregistrati peste 7,3 milioane de abonati, in crestere anuala cu 2,5%, a anuntat miercuri arbitrul telecom (ANCOM). Dintre acestia,…

- AtenE›ie, E™oferi din BistriE›a! Utilizarea anvelopelor de iarnAƒ este obligatorie atunci cA¢nd se circulAƒ pe drumuri acoperite cu zAƒpadAƒ, gheaAAƒ sau polei! LegislaE›ia A®n vigoare nu condiE›ioneazAƒ utilizarea anvelopelor de o anumitAƒ datAƒ din calendar.

- Jurnalista Andreea Sava spune ca, desi oamenii cred ca unele alimente îngrașa, situatia sta cu totul altfel. Cartoful Are, poate, cea mai proasta reputație, dar asta și pentru ca este excesiv de prezent în forma prajita și, aproape în exclusivitate,…

- Autoritatea Nationala pentru Turism a fost o institutie guvernamentala din Romania, infiintata in ianuarie 2013.ANT a functionat in subordinea Ministerului Economiei si s a desfiintat in acest an, la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului nr. 24 2017 privind organizarea si functionarea Ministerului…

- Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, impreuna cu reprezentantii institutiilor partenere, au desfasurat in ultimele 2 zile actiuni informativ – preventive dedicate sigurantei copiilor. Peste 150 de scolari si prescolari…

- Polițiști din cadrul Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au fost prezenți marți 21 noiembrie a.c., in mijlocul elevilor de la Școala Gimnaziala “Iuliu Maniu” Zalau, la o activitate ce a avut ca tema „Ora de Net”. Aproximativ 35 de elevi ai claselor a III-a și a IV-a au primit vizita polițiștilor,…

- In functie de mediul de rezidenta, 77,33% din totalul de respondenti provin din mediul urban, iar 22,67% din mediul rural. Pe categorii de respondenti, situatia este urmatoarea: cadre didactice (63,72% - urban, 36,28% - rural), elevi (80,29% - urban, 19,71% - rural) si parinti (88% - urban, 12% - rural).…

- Acum, cand Internetul a patruns in aproape orice sfera a vieții sociale, este natural și necesar sa le vorbim copiilor despre pericolele online, la fel cum le spunem ca este periculos sa traverseze strada la culoarea roșie a semaforului. In ambele cazuri, parintii trebuie sa discute cu copiii, de la…

- În plina desfasurare, este interesat de vazut cum raspund consumatorii la acest eveniment major. Deja magazinele online au început sa ofere informatii privind vânzarile intermediare pâna la jumatatea acestei zile. Iar în topul vânzarilor se gasesc,…

- „Siguranța in mediul online” a fost tema intalnirii de astazi, 17 noiembrie, dintre elevii Școlii Gimnaziale din Viile Satu Mare, reprezentanții Centrului Județean de Resurse și Asistența Educaționala (CJRAE), respectiv IPJ. CJRAE a fost reprezentat de profesorul consilier Irina Mureșan. Invitata IPJ…

- eMAG a inceput reducerile de Black Friday dis de dimineata. Reducerile din 17 noiembrie 2017 au inceput cu putin inainte de ora 7, iar acum sute de mii de oameni intra pe cel mai mare magazin online din Romania. Ofertele sunt online AICI . Noi am inceput incet-incet sa luam cele mai bune dintre reduceri…

- Indiferent de marimea afacerii, atentia in mediul online mobil poate duce la cresterea vanzarilor. PR-ul, continutul de pe blogurile interne, recenziile si prezenta in mediul online la nivel local sunt lucruri care pot lucra in favoarea unei firme pentru a obtine o tractiune valoroasa in sfera digitala.

- Stiai ca daca mananci hrean seara, inainte de culcare, vei avea un somn mai liniștit? Hreanul este recomandat de experții in medicina naturista pentru o serie de probleme de sanatate. Desfunda nasul și este de mare ajutor pentru astmatici. Hreanul este bogat in magneziu, potasiu și calciu. Ajuta la…

- Febra cumparaturilor de Black Friday se apropie cu pași repezi. Milioane de romani vor lua cu asalt site-urile in cautarea celor mai bune promoții. Dar clienții nu trebuie sa țina cont de anumite le de Black Friday.lucruri pentru a nu fi pacaliți. Libertatea a vorbit cu un specialist al Poliției Romane…

- Peste 70% dintre romanii din mediul urban au in plan sa faca achiziții de Black Friday, iar aproape jumatate dintre ei intenționeaza sa plateasca online, releva datele unui studiu remis, marți, AGERPRES. "71% dintre românii din mediul urban intenționeaza sa cumpere produse…

- Anunțul care a starnit amuzament pe internet, zilele acestea, a fost postat pe un site de comerț online pe care un utilizator a oferit spre vanzare o capar virgina. Cel care a dat anunțul pe internet a starnit hohote de ras in mediul online dupa ce a scos la vanzare o ”caprița tanara și frumoasa, virgina…

- Valorile termice vor fi in crestere usoara in toata tara si se vor situa peste cele normale pentru a doua decada a lunii noiembrie, cu maxime intre 8 si 16 grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va avea innorari temporare si va ploua slab, local in regiunile nord-vestice…

- Anumite alimente consumate cu regularitate pot avea un impact benefic asupra corpului și activitații cerebrale. Semințele de chia sunt recunoscute pentru puterea antioxidanta și pentru faptul ca accelereaza procesul de regenerare celulara.

- Cateva sute de aradeni și-au manifestat deja, in mediul online, interesul de a lua parte la protestul programat pentru data de 5 noiembrie. Sub motto-ul „Nu vrem sa fim o nație de hoți!”, in jur de 500 de aradeni anunța in mediul online ca se vor intalni duminica, 5 noiembrie, de la ora 18, pe platoul…

- Stiai ca intre 55% si 60% din corpul uman este alcatuit din apa? Apa curge prin corp dintr-o parte in alta. Este prezenta in interiorul si in exteriorul celulelor si ne mentine tesuturile umede. Oasele, incheieturile, coloana vertebrala si creierul a

- Iar un copil care se stie iubit este un copil fericit, armonios si echilibrat, stii asta deja. Iata 7 feluri prin care iti poti arata, fara rezerve, iubirea pentru copilul tau, care il vor ajuta sa porneasca in viata cu o fundatie solida la baza, facuta chiar de tine, potrivit lui Steve Brunkhorst,…

- Pentru a-ti creste brandul in social media este important sa ai o strategie de marketing pe mobil, iar folosirea retelelor de sociale este, de asemenea, esentiala pentru vizibilitatea brandului tau. 0 0 0 0 0 0 Instagram este una dintre cele mai populare si folosite retele de socializare…

- Dezbateri intense la conferinta „Conștientizarea aradenilor despre impactul culturilor și conflictul informațional in mediul on line” organizata de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, luni 30 octombrie, la sediul UAV. Derulata...

- Recent în mediul online au parut mai multe imagini în care se poate observa un șobolan într-un tren al CFR. Imaginile au fost surprinse în Iași, iar la scurt timp dupa publicarea în lor, acestea s-au viralizat rapid.

- Firmele nu vor mai fi sanctionate de autoritati la primul control, daca neregulile nu sunt grave, ci vor avea la dispozitie 90 de zile pentru a se conforma, odata cu intrarea in vigoare a Legii prevenirii, a declarat marti ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o…

- Copiii au nevoie sa inteleaga clar de ce invata niste lucruri si sa inteleaga sensul lucrurilor respective, cu ce ii ajuta si ce impact o sa aiba mai tarziu in viata lor. Este important sa li se dea exemple, sa li se faca analogii, paralele astfel incat copiii sa gaseasca util ceea ce fac, spun specialistii.…