Stiri pe aceeasi tema

- 18 iulie 1976 va ramane in istoria sportului mondial, nu doar al celui romanesc! Atunci, Nadia Comaneci, o fetița de 14 ani uimea lumea sportului cu o performanța greu de egalat: nota 10 "absolut" la Jocurile Olimpice de vara de la Montreal. A fost momentul in care Nadia a cucerit pe toata lumea! Afisajul…

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci a postat pe contul de Twitter un filmulet în care apare alaturi de celebrul actor Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al statului California, românca mentionând ca întâlnirea este "un mod perfect pentru a aniversa 43 de ani de la primul…

- 1976: La Montreal (Canada) a inceput a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice de vara (17 iulie-1 august); Nadia Comaneci a obținut 3 (trei) medalii de aur, iar Romania a ocupat locul al IX-lea pe națiuni, cu 4 medalii de aur, 9 de argint și 14 de bronz…

- Ion Țiriac, omul de afaceri care candideaza la șefia Federației Romane de Tenis, a vorbit in exclusivitate pentru GSP.RO despre o problema spinoasa: baza BNR din Cotroceni, acolo unde exista cea mai mare arena strict de tenis din Romania. In varsta de 80 de ani, Țiriac acuza Banca Naționala a Romaniei…

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian este co-autor, alaturi de colegul sau de partid, senatorul Ion Hadarca, al unui proiect de lege prin care orașul Iași ar primi oficial titlul de inițiator al Revoluției din 1989, invocand faptul ca a existat o tentativa de organizare a unei manifestații anticomuniste…

- Radu Mazare in Madagascar (foto: Știrile PRO TV) Majoritatea cladirilor din Madagascar ridicate pana la inceputul anilor 1990 au fost construite cu ciment importat din Romania. O buna parte a agriculturii mecanizate din insula inca mai functioneaza cu tractoarele produse la Brasov iar datoriile statului…

- Ciclistul de Molnar, de la Dinamo BikeXpert, este angrenat alaturi de Vlad Dascalu (Brujula Bike Racing Team) si Lucian Logigan (Scott Geiger Team), in procesul de calificare al Romaniei in proba de cross-country, singura din mountain bike inclusa in programul Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo.…

- Autor: Cornel NISTORESCU Nu mi-am imaginat niciodata ca primarul Iohannis ar putea deveni un asemenea președinte. Ciufut, incruntat, inchis la orice sugestie din afara, razbunator și atit de primitiv in felul in care ințelege disputa politica. Iohannis blocheaza Romania. Klaus Iohannis se poarta ca…