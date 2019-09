Stiri pe aceeasi tema

- Patru din zece romani se imprumuta inainte de salariu. Regula de aur pentru a economisi bani Ce face romanul atunci cand ramane fara bani si nu mai poate taia din cheltuieli? Foarte simplu. Se imprumuta de la rude ori prieteni. 4 din 10 conationali fac asta, potrivit unui studiu, care ne indica drept…

- Muncitorii romani de pe santierele din Europa se intorc acasa. Majorarea salariilor din constructii ii determina sa paraseasca tarile in care au stat departe de familii. Deja firmele angajeaza tot mai multi conationali veniti din tari precum Germania, Spania sau Marea Britanie. O echipa Observator a…

- Peste un sfert dintre angajati recunosc ca nu le ajung banii din salariu de la o luna la alta si, prin urmare, nu doar ca nu reusesc sa economiseasca nimic, ba chiar trebuie sa se imprumute mai mereu de la familie sau prieteni pana la urmatorul salariu pentru a se putea descurca, arata datele unui sondaj…

- Peste un sfert dintre angajati recunosc ca nu le ajung banii din salariu de la o luna la alta si, prin urmare, nu doar ca nu reusesc sa economiseasca nimic, ba chiar trebuie sa se imprumute mai mereu de la familie sau prieteni pana la urmatorul salariu pentru a se

- Peste un sfert dintre angajați recunosc ca nu le ajung banii din salariu de la o luna la alta și, prin urmare, nu doar ca nu reușesc sa economiseasca nimic, ba chiar trebuie sa se imprumute mai mereu de la familie sau prieteni pana la urmatorul salariu pentru a se putea descurca, arata datele unui sondaj…

- Peste un sfert dintre angajati recunosc ca nu le ajung banii din salariu de la o luna la alta si, prin urmare, nu doar ca nu reusesc sa economiseasca nimic, ba chiar trebuie sa se imprumute mai mereu de la familie sau prieteni pana la urmatorul salariu pentru a se putea descurca, arata datele unui sondaj…

- Principala problema a fermierilor romani in prezent este lipsa fortei de munca, in conditiile in care oamenii nu vor sa vina sa munceasca, indiferent de salariu si de conditii, ci prefera sa stea acasa si sa primeasca ajutoare sociale de la stat. Lucian Dor cultiva tomate, rosii cherry si capsuni in…

- Un roman din cinci spune ca a acceptat cel puțin o data de-a lungul carierei un job mai prost platit, iar doi din cinci spun ca ar fi dispuși sa accepte un job cu un salariu mai mic in schimbul ... The post 1 din 5 romani a schimbat jobul cu unul mai prost platit. Motivele alegerii unui salariu mai…