Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat remis de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, contractul a fost semnat in urma finalizarii procesului de desemnare a castigatorului licitatiei si in baza deciziilor emise de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Contractul are o valoare…

- Dupa o intreaga sarabanda a contestațiilor, maine, in Bacau, va fi semnat contractul de execuție al șoselei de centura a municipiului. Anunțul a fost facut astazi, intr-o conferința de presa, de senatorul Dragoș Benea. La eveniment vor participa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La sediul Consiliului Județean Timiș a fost semnat, astazi, contractul pentru proiectarea și execuția variantei de ocolire a municipiului Timișoara Sud. The post S-a intamplat minunea! Dupa 12 ani, s-a semnat contractul pentru centura de sud a Timișoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Vești bune pentru șoferi aduse de șeful Consiliului Județean Timiș. Calin Dobra a anunțat astazi ca saptamana viitoare, la sediul instituției, va fi semnat contractul pentru proiectarea și execuția Centurii de Sud a Timișoarei. Acest lucru se va intampla marți, 18 decembrie. Va reamintim ca, la sfarșitul…

- UPDATE: Lucian Șova, ministrul Transporturilor, a declarat duminica, in Bacau, faptul ca firma care trebuie sa repare drumul nu și-a facut treaba, iar contractul a fost reziliat. „Contractul a fost alocat direct, dar nu au fost in stare sa termine... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Podul peste Trotuș, de la ieșirea din municipiul Onești spre Bacau și Targu Ocna, va fi reabilitat. Finanțarea de peste 7 milioane de lei este asigurata cu fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, prin PNDL 2. Dupa licitație, contractul de proiectare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Omul de afaceri bacauan Dorin Umbrarescu a caștigat și dupa reevaluarea ofertelor licitația pentru proiectarea și construirea șoselei de centura a Bacaului. Umbrarescu a participat la licitație cu doua dintre firmele sale, Spedition UMB și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- BUCURIE… In urma cu cateva minute , in prezenta vicepremierului Paul Stanescu, la Consiliul Judetean Vaslui s-a semnat contractul de proiectare si executie a variantei ocolitoare municipiului Barlad. Din partea CNAIR a semnat Ovidiu Mugurel Laicu. directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri…