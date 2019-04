22 de milioane de lei de la bugetul judeţului ajung la parteneriatele cu primăriile Violeta Stoica Și in cursul acestui an, Consiliul Județean Prahova va susține financiar localitațile din teritoriu, prin incheierea unor contracte de asociere destinate realizarii unor lucrari și servicii de interes local. In baza cererilor venite din partea edililor, sumele vor fi alocate fiecarei localitați in parte, pentru cele mai importante lucrari de infrastructura rutiera, de rețele de gaze sau de apa, de reparații școli sau sedii de primarie. Bogdan Toader, președintele CJ Prahova, a anunțat ca 22 de milioane de lei sunt prevazuți in bugetul din acest an al județului, cu destinația parteneriate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

