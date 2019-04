18 străzi din Copou, Păcurari, Canta: modernizare completă Totusi, aprobarea in CL nu echivaleaza cu inceperea lucrarilor la strazi, acest lucru putandu-se intampla doar dupa ce municipalitatea va aloca fondurile necesare si va lansa licitatii de executie. Modernizarea celor 18 strazi a mai fost anuntata in trecut, noutatea fiind ca au fost finalizate documentatiile tehnice care stabilesc in mod clar, printre altele, nivelul investitiei la fiecare artera in parte. Cele mai multe strazi, 12 la numar, sunt & (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii a trei strazi „de pamant" din municipiul Suceava au sansa de a beneficia chiar de anul acesta de asfalt si trotuare moderne, ca urmare a aprobarii studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizare, in sedinta de Consiliu Local de joi, 18 ...

- In ședința Consiliului Local de joi, 18 aprilie, au fost aprobat studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico- economici pentru modernizarea a trei strazi din municipiul Suceava, a anunțat viceprimarul Marian Andronache. Este vorba de strada Ștefan Luchian din Burdujeni-sat cu o lungime de 1,1 kilometri…

- Cica in ultima vreme unii colegi il vad tot mai des pe domn colonel Grumaz Lan, seful Taigherimii din Copou, mergand pe Pacurari cu girofarurile si cu sofer personal in BMW-ul acela SUV al institutiunii, masina aia cu care subordonatii ar trebui sa-i alerge si sa-i prinda imediat pe soferii golanasi…

- Rețeaua de iluminat public in municipiul Zalau a fost extinsa și modernizata pe o lungime totala de 13,7 km. Lucrarile au avut loc in perioada 2016-2018, iar cetațenii de pe 54 de strazi beneficiaza de acest tip de investiții care, potrivit Primariei Zalau, vor continua și in 2019 – 2020, pe o lungime…

- Urmatorii trei ani vor fi cu deranj mare pentru pietonii si soferii din Timisoara. Orasul va fi un mare santier, iar aceasta pentru ca vor fi schimbate retelele utilitare de apa, canalizare si termoficare. Primarul Nicolae Robu a anuntat ca se vor face lucrari pe mai mult de o suta de strazi, dar ca…

- Incepand cu 11 martie, Termo-Service S.A. demareaza programul ”Curațenia spațiilor exterioare etapa I anul 2019” care consta in modelarea și intreținerea vegetației cu mijloace mecanizate, curațarea gardului viu, curațarea și igienizarea spațiilor verzi care aparțin de asociațiile de proprietari cu…

- Numeroase strazi din oras au intrat sub asediul gropilor, iar Primaria intervine selectiv cu plombe in asteptarea „campaniei de primavara". Reporterii „Ziarului de Iasi" au mers ieri in mai multe zone din oras, din Pacurari pana in CUG si Bucium si din Copou pana in Galata. Am intalnit drumarii doar…

- Din cei peste 360 de caini fara stapan care au fost capturati de pe strazi anul trecut, de catre serviciul de ecarisaj al Primariei Targu Mures, 244 au fost adoptati in Germania, prin intermediul unui ONG partener, iar alti 70 - in Romania. "Actiunea (de capturare a cainilor de pe strazi…