Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 19 iulie a.c., un mesaj cu ocazia aniversarii a 150 de ani de invatamant agricol in Cluj-Napoca. Mesajul a fost prezentat de catre Ligia Deca, Consilier de Stat - Departamentul Educatie si Cercetare. Va prezentam in continuare textul mesajului: "In urma cu 150 de ani, in contextul revolutiei industriale si tehnologice din secolul XIX, s-au pus bazele invatamantului superior in domeniul agricol in inima Transilvaniei, care, ulterior, a devenit parte a sistemului de educatie al Romaniei intregite. In toate aceste decenii, universitatea dumneavoastra…