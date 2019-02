113 migranţi ilegali salvați de la moarte Persoanele salvate sunt de diferite nationalitati africane si printre ele se afla 19 femei si sase copii. Migrantii beneficiaza de asistenta umanitara si au fost predati departamentului din Tripoli care se ocupa de imigratia ilegala. Din cauza insecuritatii si a haosului ce au urmat dupa revolta care a dus la inlaturarea regimului lui Moammar Gaddafi, Libia a devenit un punct preferat de plecare pentru mii de migranti ilegali care vor sa traverseze Marea Mediterana pentru a ajunge pe tarmurile Europei. In adaposturile pentru migranti din Libia se afla mii de persoane care au fost salvate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

