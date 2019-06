11 urși au fost văzuți în localități din Prahova, în ultima săptămână Un numar de noua cazuri de prezenta a 11 ursi in mai multe localitati de pe raza judetului Prahova au fost semnalate in ultima saptamana, la acestea intervenind jandarmii, tehnicienii veterinari si personalul fondurilor de vanatoare, a informat duminica IJJ Prahova, potrivit Agerpres.

Astfel, in intervalul 24 - 30 iunie, la numarul unic de urgenta 112 au fost sesizate un numar de noua cazuri de prezenta a 11 ursi in mai multe localitati de pe raza judetului Prahova, cum ar fi Breaza, Adunati, Posesti, Sinaia si Busteni. Citește și: Crima oribila in Suceava, langa casa unui preot



Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

