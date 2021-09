Zvonuri despre demisia lui Cîțu. Sunt două scenarii posibile In ultimile 24 de ore au aparut tot mai multe zvonuri, pe surse, legate de demisia premierului Florin Cițu. Argumentul ar fi ca o demisie inainte de votul moțiunii de cenzura face acest demers inutil. Iata care sunt scenariile posibile. Daca Guvernul Cițu ar pica prin moțiune de cenzura, președintele Iohannis nu ar putea sa-l propuna imediat premier tot pe Florin Cițu. O decizie a CCR interzice o asemenea varianta. Președintele ar trebuie sa desemneze un alt premier, care sa nu treaca de votul Parlamentului. Apoi sa-l desemneze din nou pe Cițu. Insa, daca premierul demisioneaza inainte de moțiune,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Liviu Avram (Adevarul) dezvaluie un scenariu luat in calcul in laboratoarele puterii care iar permite lui Florin Citu sa scape de motiunea de cenzura. Citu nu a exclus aceasta posibilitate. „Daca Florin Citu demisioneaza luni, cu o zi inaintea motiunii de cenzura, iar presedintele Iohannis…

- Premierul Florin Cîtu spune, întrebat cu cine va negocia în Parlament pentru a împiedica trecerea moțiunii de cenzura și caderea Guvernului pe care îl conduce, ca nu poate dezvalui "strategia de razboi". Despre o demisie a sa din funcție, Florin Cîțu susține…

- USR-PLUS va depune o noua motiune de cenzura alaturi de AUR, în cazul în care Curtea Constitutionala va decide marți ca procedura depunerii motiunii care este deja în Parlament este neconstitutionala, a declarat, luni, purtatorul de cuvânt USR-PLUS, Ionut Mosteanu.Întrebat…

- Birourile permanente reunite au decis joi, 9 septembrie, ca votul pentru moțiunea de cenzura sa fie amanat pana ce Curtea Constituționala (CCR) se va pronunța pe sesizarea de neconstituționalitate depusa ieri de Guvern. Presedintele Senatului Anca Dragu spune ca “tertipurile” au continuat astfel ca,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa ședința conducerii partidului de la Neptun, ca liderii au decis cu unanimitate de voturi sa depuna moțiunea de cenzura in momentul in care vor strange in Parlament cele 234 de voturi necesare, precizand ca in prezent au doar 204. Marcel Ciolacu declarase…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a solicitat sambata prim-ministrului Florin Citu ca, in urmatoarea lui declaratie publica, sa le ceara scuze romanilor ca nu a avut curajul si onestitatea sa ii informeze despre episodul de acum 21 de ani, cand a fost sanctionat in Statele Unite ale Americii pentru…

- Marcel Ciolacu cere in continuare plecarea lui Florin Cițu din fruntea Executivului. Președintele PSD il include in ecuație pe Klaus Iohannis, despre care spune ca „nu il poate demite pe Cițu, dar ii poate cere demisia”. Ciolacu este de parere ca nu e necesara o moțiune de cenzura, dar a spus ca va…

- Premierul Florin Cițu, aflat in cursa pentru șefia PNL, nu-și asuma documentul aparut in spațiul public și care conține o strategie de comunicare in competiția cu Ludovic Orban, insistand, intr-o discuție cu presa, asupra dovezilor care ar asigura autenticitatea acestuia. „Cine a lansat documentul trebuie…