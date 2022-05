ZTE Axon 40 Ultra a fost lansat: are camera selfie sub ecran, încărcare la 80W ZTE a lansat pe 9 mai un flagship din gama Axon, ZTE Axon 40 Ultra, al carui selling point este camera selfie ascunsa sub ecran. ZTE face asta din acelasi motiv ca Samsung cu Galaxy Z Fold 3: pentru o imersiune mai mare in imaginea afisata pe ecran. Avem de-a face aici cu un smartphone cu dimensiuni generoase, cu diagonala de 6.8 inch, dar totusi mai mic decat ZTE Axon 30 5G, cel de 6.92 inch. Pentru a permite o captura selfie mai reusita, ZTE a folosit un cip UDC Pro care sta la baza display-ului, alaturi de un aranjament de sub pixeli care face zona camerei mai uniforma. Ca si predecesorul,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OnePlus a lansat pe 28 aprilie un nou telefon midrange, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. El este cel mai ieftin telefon 5G lansat de OnePlus in ultima vreme si a debutat in China deocamdata, cu o camera tripla si procesorul deja consacrat Snapdragon 695. Asa cum arata si numele, el este o versiune Lite de…

- Huawei a tinut un eveniment de anvergura pe 28 aprilie in China, in cadrul caruia a vazut lumina zilei cel mai nou telefon pliabil al sau. E vorba despre Huawei Mate Xs 2, care vine cu suport pentru stylus si procesor Qualcomm Snapdragon 888 4G. Huawei pastreaza formatul sau tipic de design, diferit…

- Motorola Edge 30 Pro a debutat inca de la inceputul anului, dar a ramas singurul reprezentant al seriei Moto Edge 30. Ea este completata acum de Motorola Edge 30, telefon high midrange, care a debutat pe 27 aprilie. Se remarca prin ecranul de 144 Hz si procesorul Qualcomm Snapdragon 778G+, iar mai multe…

- Vivo a tinut pe 11 aprilie un eveniment oficial, in cadrul caruia a prezentat primul sau telefon pliabil, Vivo X Fold, dar si prima sa tableta, Vivo Pad. Odata cu ele a debutat si ineditul Vivo X Note, un smartphone cu ecran urias, de 7 inch. Terminalul se remarca si prin optica Zeiss, incarcarea foarte…

- Black Shark, startup-ul sustinut o perioada de Xiaomi a anuntat 3 telefoane noi de gaming pe 30 martie: Black Shark 5, Black Shark 5 Pro si Black Shark 5 RS. De obicei vedeam doua telefoane in gama Black Shark, unul clasic si unul Pro, dar acum avem 3, iar cel RS este un fel de editie Lite. Black Shark…

- ZTE nu a mai asteptat pana la MWC 2022 pentru a isi lansa flagshipul, prezentand lumii noul telefon flagship Nubia Z40 Pro pe 25 februarie. Telefonul este o colectie de tehnologii de top, in frunte cu incarcarea magnetica wireless. Are si ecran de 144 Hz si procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Telefonul…

- Motorola Frontier e gata sa stabileasca recorduri, fiind primul telefon care aduce in mainstream camera de 200 de megapixeli. Terminalul a mai primit randari in ianuarie, iar acum revine cu o imagine ceva mai clara si detaliata. Dupa ce Motorola a fost prima companie cu un telefon cu procesor Snapdragon…

- ZTE a spart gheata in 2022 odata cu prezentarea primului telefon de gaming cu procesor Snapdragon 8 Gen 1 din acest an. De fapt e vorba despre o serie de telefoane mai precis Nubia Red Magic 7. Ea include modelele Red Magic 7 si Red Magic 7 Pro, care vin cu incarcare la 135W si camera selfie sub ecran.…