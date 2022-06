Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ale Ucrainei au trecut la acțiuni de contraofensiva, a anunțat de comandantul suprem al forțelor armate ale Ucrainei, Valery Zaluzhny, conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini. Comandantul suprem al forțelor armate ale Ucrainei nu a precizat insa și in ce direcție se indreapta…

- Situația din orașul Severodonetsk s-a inrautațit de luni dimineața, aparatorii ucraineni fiind blocați pe poziții in zona industriala a orașului, conform șefului forțelor armate din Lugansk, Serghei Gaidai, care este citat de agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Potrivit lui Gaidai, Forțele…

- Autoritațile transnistrene au adoptat modificari la codul penal local. Potrivit acestora, „persoanele care se vor adresa instanțelor internaționale, dar și celor de la Chișinau, cu privire la abuzurile comise de reprezentanții structurilor de facto din stanga Nistrului, vor fi pedepsite penal”, noteaza…

- Joi a avut loc prima vizita facuta in județul Alba de Nicolae Ciuca, in calitate de prim-ministru. De altfel, premierul a avut, recent, cateva deplasari in țara, cu precadere in Transilvania și județele conduse de liberalii cu cele mai puternice organizații. Momentele vizitei s-au concentrat pe doua…

- Rachetele rusești par sa-și fi mutat cartierul general și atenția asupra regiunii Odesa din Ucraina. Dupa cum afirma autoritațile ucrainene, Rusia a lansat vineri seara inca doua rachete asupra acestui oraș și a zonelor limitrofe. „Din fericire, nu au existat victime”, a spus guvernatorul militar local…

- Este vorba despre miliardarii care s-au stabilit in alte țari și au și alte cetațenii. Fie ca sunt vizați de sancțiunile economice, fie ca sunt impotriva regimului de la Kremlin, ei solicita acum public sa nu mai fie numiți ruși.„ Forbes” , revista americana celebra pentru topurile sale cu miliardari,…

- Marea Britanie a inghetat 350 de miliarde de dolari din „cufarul de razboi” al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat, marti, la Varsovia, ministrul britanic de externe Liz Truss, relateaza AFP. „Pana acum, sanctiunile noastre au avut un efect paralizant asupra celor care alimenteaza si finanteaza…

- Autoritațile de la Kremlin au ridicat interdictia de calatorie COVID pentru țarile „prietene”, adica cele care nu au aplicat sanctiuni Moscovei, anunta Sky News. Este vorba de un numar de 52 de tari, care nu s-au alaturat ultimului val de sanctiuni occidentale aplicate Moscovei, relateaza Mediafax.…