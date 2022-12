Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra ediție a festivalului de poezie „Ion Monoran” va avea loc in perioada 16 – 18 decembrie și va cuprinde lecturi publice, lansari de carte, muzica, film, tur ghidat „Pe urmele Revoluției”; evenimentele vor avea loc in Tramvaiul istoric al Revoluției, la Porto Arte, Teatrul Merlin și Centrul…

- Miercuri 7 decembrie Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara ii invita pe toți iubitorii de frumos la o „Seara de lied și poezie“, de la ora 19, la Sala Baroca a Muzeului Național de Arta din Timișoara. Evenimentul promoveaza tinerele talente de la specializarea…

- La sfarșitul saptamanii trecute, clubul Hamei din Timișoara a fost gazda unei petreceri cu muzica electronica puse la cale de catre colectivul suedez Technoasis. Conform descrierii oficiale colectivul de DJ suedez din orașul Malmo abordeaza „un techno rapid saturat cu trance, cu doze substanțiale de…

- Marți, 29 noiembrie 2022, incepand cu ora 19:00, are loc la Palatul Cultural „Ionel Floașiu” din Campia Turzii, spectacolul „Credința și Iubire” organizat de Biserica Invierea Domnului in colaborare cu Primaria Municipiului Campia Turzii. In cadrul cenaclului „Sa dam viața anilor”, Andrei Marginean…

- Studenții specializarii Artele spectacolului – Actorie in limba germana din cadrul Facultații de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara incep anul universitar in forța, prin participarea la cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar Iași, care se…

- Iubitorilor de teatru care nu pot vedea spectacolele Naționalului din fotoliul de spectator, Stagiunea CLOUD, proiect inclus in programul VIRTUAL al Teatrului Național din Timișoara, le ofera opțiunea ca in luna octombrie sa vizioneze on-line doua dintre cele mai noi succese teatrale. Joi, 27 octombrie,…

- Intr-un editorial din “ Ziua de vest ,” o analiza chirurgicala, jurnalistul local Lia Lucia Epure ii face portretul de „salvaționist” al lui Dominic Fritz, de tipul operația a reușit, pacientul a murit. Dominic Fritz este omul care nu a avut nicio profesie și a devenit primarul Timișoarei. Aduce aminte…

- In acest weekend are loc Toamna Bistrițeana, in Heidenfeld. Cu aceasta ocazie se inchid piețele din Decebal și de pe Tarpiului. „Vom avea standuri, vom oferi premii și avem soliști și ansambluri folclorice!”, a anunțat Ioan Turc. Dupa doi ani de pauza pandemica, in acest weekend, in Heidenfeld, se organizeaza…