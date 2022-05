Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea bate la ușa unei zodii pana la finalul lunii aprilie. Șansele ca nativii din aceasta zodie sa se indragosteasca in curand sunt foarte mari, chiar daca nu au speranțe in acest sens.

- PRUDENȚA MAXIMA in perioada urmatoare, o noua varianta Omicron - XE crește infectarile The post PRUDENȚA MAXIMA in perioada urmatoare, o noua varianta Omicron – XE crește infectarile first appeared on Partener TV .

- Iubirea este un lucru minunat, sa fii iubit și sa iubești, cu toții ne dorim acest lucru. Insa, cum ajungem sa suferim in urma relațiilor eșuate și de ce eșueaza relațiile? Motivele pot fi diverse, insa un lucru este cert. Adesea aceeași situație poate fi privita de doi oameni total diferit. De aceea…

- Guvernul a adoptat vineri o ordonanța care va permite finalizarea achiziției uzinei Feldioara de catre Nuclearelectrica im perioada imediat urmatoare, a anunțat vineri ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Chiar daca mai e mult pana la concendiul de vara, asta nu inseamna ca nu poți sa calatorești și acum. O zodie e foarte norocoasa din acest punct de vedere, asta pentru ca in luna aprilie va fi tot timpul plecata de acasa. Pentru ea urmeaza o perioada de relaxare.

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii anunta reluarea procedurilor de declasificare si transfer al dosarelor create de fosta Securitate. In perioada urmatoare vor fi arhivate inclusiv documente de la SRI. CNSAS a transmis ca a reluat procedurile de declasificare si transfer al dosarelor…

- Iubirea nu este pentru oricine, susțin astrologii. Aceștia au gasit nativul care oricat de mult s-ar stradui sa iubeasca nu ii reușește niciodata. Problema nu este niciodata din partea altei persoane, ci vine din interiorul lor. Ei sunt blocați și deseori prefera sa se dea inapoi cand vine vorba despre…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica avertizeaza ca prețurile la carburanți se vor mai scumpi și in perioada imediat urmatoare. „Nivelul prețurilor la produsele petroliere este in continuare puternic influențat de creșterea tot mai accentuata a cotațiilor țițeiului la bursele internaționale.…