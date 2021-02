Zlatan Ibrahimovic, record de goluri la 39 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan a revenit duminica pe primul loc in Serie A dupa ce a invins-o cu 4-0 acasa pe lanterna rosie Crotone, suedezul Zlatan Ibrahimovic, autor al unei duble, ajungand la 501 goluri marcate pentru echipele de club la care a jucat, transmite presa internationala, relateaza Agerpres. In acest…

- Atalanta a obținut o victorie rasunatoare pe terenul lui AC Milan, scor 3-0, meci in care unul dintre marcatori, columbianul Duvan Zapata (29 de ani), a intrat intr-o disputa verbala cu Zlatan Ibrahimovic (39). Spre finalul partidei, Zlatan Ibrahimovic a cerut cu insistența ca „centralul” Maurizio Mariano…

- Este primul weekend din aceasta iarna in care se poate schia pe toate partiile din Brașov și de pe Valea Prahovei! In zona sunt așteptați foarte mulți turiști in acest weekend. Partiile superioare sunt practicabile, iar cele inferioare sunt in pregatire. Salvamontiștii te sfatuiesc sa ai grija la starea…

- Cyberpunk 2077 este fara indoiala jocul extremelor. Deși a stabilit record dupa record de audiența și vanzari, pare ca Cyberpunk 2077 pierde rapid teren. La jumatatea lunii decembrie a anului trecut, la doar doua saptamani de la lansare, Sony a anunțat ca scoate jocul de pe Playstation Store și ca le…

- Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record! Fotbalistul portughez a ajuns la un total de 758 de goluri marcate in meciurile oficiale. La acest capitol, starul echipei Juventus Torino l-a depașit pe legendarul brazilian Pele, care a inscris 757 de goluri.

- Messi il egalase pe "Regele Pele" sambata, cand a inscris pentru Barca in remiza cu Valencia (2-2), insa argentinianul l-a depasit acum pe brazilian gratie golului inscris pe terenul lui Valladolid. In varsta de 33 de ani, Lionel Messi a marcat cele 644 de goluri in 749 de meciuri oficiale disputate…

- Argentinianul Lionel Messi a marcat cel de-al 644-lea sau gol pentru FC Barcelona, in partida castigata in deplasare pe terenul formatiei Valladolid (3-0), marti seara, in cadrul etapei a 15-a a campionatului de fotbal al Spaniei, devansandu-l astfel pe brazilianul Pele in clasamentul all-time al…

- Dennis Man (22 de ani) a marcat ambele goluri ale victoriei obținute de FCSB pe terenul Craiovei, scor 2-0, și a stabilit un record impresionant. CS Universitatea Craiova - FCSB, totul AICI! Dennis Man este cel mai bun marcator din Liga 1. Cu „dubla” de pe „Ion Oblemenco” a ajuns la 12 reușite și s-a…